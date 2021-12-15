Константин Ветренко: «Ночлежка - это карантин, прежде чем попасть в центр социальной адаптации»

Константин Ветренко, председатель НКО «Милосердие» Фото: Сергей ПЯТКОВ

За 2020 год в организацию «Милосердие» в Хабаровске обратилось за помощью более 1200 человек. Сейчас у НКО действует семь проектов. Например, это гуманитарный склад, где любой гражданин раз в месяц может получить 10 наименований одежды и продуктовый набор. Также работает благотворительная пекарня. Как сообщил председатель НКО «Милосердие» Константин Ветренко, в краевом центре открыта парикмахерская для людей категории «пенсионер» или «бомж». Там работают мастера-волонтеры. И, конечно, ночлежка. Она готова принять людей в 19:00, в 20:00 ужин, и в 8 утра она закрывается.

- В ночлежке можно получить одежду, нижнее белье. Гуманитарный склад у нас пополняется хорошо, из разных фондов. Сейчас пошел бум, многие учреждения через социальные стали собирать среди своих сотрудников сезонную одежду. Из числа тех, кто к нам обращался за помощью, в основном привлекаются к волонтерской деятельности. Уборку люди сами проводят, как женщины, так и мужчины. Процентов 10 граждан приходят к нам по второму кругу. Мы давно хотели запустить проект «Сопровождение», но пока не хватает человеческих ресурсов.

Константин Владимирович рассказал, что также в Хабаровске проходит два раза в год акция «От сердца к сердцу». Люди в течение дня приносят к автобусу одежду. Есть еще высокопороговый центр социальной адаптации «Надежда», теперь он находится не в переоборудованных вагонах, а в здании. Это бывший дом-интернат. В одном крыле мужчины, которым помогают трудоустроиться, восстановить документы, во втором кризисный центр для женщин. Беременные там находятся до родов и пока не оформят все пособия. Если этот мамы с детьми, то им помогают с работой. И еще один проект «Путь домой». Правительство края выделяет на его реализацию деньги, а также частные лица. Помогают вернуться домой людям, которые не имеют на это средств.