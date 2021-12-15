Осталась без половины языка: в Хабаровске спасли собаку, которая неделю ходила с консервной банкой во рту

Травма нанесла непоправимый ущерб - половина языка собаки отсохла Фото: Предоставлено героем публикации

В Хабаровске волонтеры спасли собаку, находившуюся в плачевном состоянии. Животное долгое время ходило с консервной банкой, которая врезалась в язык. Обессиленный зверь неделю бегал от добровольцев, но в итоге сдался.

Собака бегала в районе дорожно-строительного техникума. Побиралась по мусоркам, к людям не приставала. Внезапно животное предстало перед людьми с консервной банкой в пасти. Очевидцы подумали, что собака носит тару с собой, чтобы никто не уволок остатки тушенки. Но зверь не отпускал банку несколько дней, тогда стало понятно: речь идет не о защите добычи.

Очевидцы подумали, что собака носит тару с собой, чтобы никто не уволок остатки тушенки Фото: Предоставлено героем публикации

- Собака долго от нас убегала, боялась людей. Мы даже пытались выстрелить в нее снотворным - не получилось. В итоге она выбилась из сил, забилась в нору и сдалась. Это оказалась молодая девочка, мы ее так и назвали Банка. В ветеринарной клинике специалисты сказали, что острые края от полуоткрытой крышки намертво впились в язык бедняжки, - рассказала «КП» Лариса, волонтер организации «Шанс на жизнь».

Половина языка собаки отмерла Фото: Предоставлено героем публикации

Травма нанесла непоправимый ущерб - половина языка собаки отмерла. Ветеринары удалили утраченную часть органа. Операцию зверь перенес стоически, затем получил дозу витаминов внутривенно.

Собаку прокапал витаминами Фото: Предоставлено героем публикации

- Собака смогла поесть после операции, но когда мы ее хотели отвезти в передержку, она вырвалась и убежала. Поймать Банку мы не смогли, но видели ее на том же месте возле техникума. Волонтер оставили ей мягкой еды, она прибегала и ела, - добавила Лариса.

Специалисты заверили: отсутствие половины языка - не смертный приговор для Банки. Собака сможет нормально питаться и пить, только необходимо привыкнуть к изменениям.

Операцию зверь перенес стоически Фото: Предоставлено героем публикации

Волонтеры призывают неравнодушных людей помочь организации. Оказать помощь можно, пожертвовав любую сумму переводом на карту по телефону: +79243094468, Лариса.

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