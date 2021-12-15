Михаил Дегтярев проинспектировал район имени Лазо: итоги поездки

Губернатор продолжает практику рабочих поездок по территориям Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев продолжает практику рабочих поездок по территориям Хабаровского края. В этот раз на очереди район имени Лазо. Губернатор предпочитает лично контролировать строительство социальных объектов и запуск новых производств.

ФИЛИАЛ БОЛЬНИЦЫ

Первая остановка - филиал №1 больницы района имени Лазо в поселке Хор. Этот стационар обслуживает не только 12 800 местных обитателей, но и жителей поселка Дормидонтовка из соседнего Вяземского района.

- Больница была построена в 1971 году и к настоящему времени перестала соответствовать современным нормам. Решение о ее капитальном ремонте и полной модернизации было принято два года назад, но подкачал подрядчик - сроки запуска и капремонта были сорваны. Больница стала превращаться в долгострой. Пока за нее не взялась команда Михаила Дегтярева. Работы идут полным ходом. Весной следующего года больница примет пациентов, - говорит глава муниципального района имени Лазо Павел Сторожук.

Сейчас здесь полностью завершены работы по монтажу кровли, входных групп и пандусов здания. Внутри корпуса обновлена система водоотведения, установлены перегородки, окна. Подходит к концу монтаж других инженерных коммуникаций, внутренняя отделка стен и потолков. В ближайшее время появятся системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Но самое главное - будет подведен кислород. Аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы уже закуплены.

- Здесь располагался профилакторий «Елочка», потом терапевтическое отделение филиала райбольницы. В настоящее время заканчивается капремонт. Переоборудовано все, приведено в соответствие с требованиями СанПИНа. Здесь будет два отделения - терапия и паллиативное, оба на 20 коек. И еще детский и взрослый дневные стационары на 24 койки. Также здесь расположится клинико-диагностическая лаборатория, - показывает внутренние помещения корпуса главный врач лазовской райбольницы Илья Арония.

Внутренние помещения корпуса показал главный врач лазовской райбольницы Илья Арония Фото: Максим МОЛОТОВ

ГАЗОВЫЙ МОДУЛЬ

В Переяславке глава региона побывал на модуле газовой котельной и оценил степень ее готовности. Новый энергообъект отчасти заменит свой нынешний дизельный аналог уже в отопительном периоде 2022/2023.

- Старые котельные все консервируем. От новых ожидаем не только устойчивого теплоснабжения райцентра, но и значительный экологический эффект, - прокомментировал ситуацию на месте министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

Ввод энергообъекта в Переяславке - лишь первый этап модернизации. Далее инвестор планирует построить вторую котельную мощностью 4,3 Гкал/ч. Таким образом, будет обеспечено качественное и надежное теплоснабжение остальных потребителей районного центра. После этого жидкотопливную котельную закроют. Экономический эффект от модернизации энергосистемы в Переяславке превысит 150 миллионов рублей в год.

ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

В районном центре губернатор осмотрел новую дорожную спецтехнику. Два автогрейдера и экскаватор были приобретены для нужд района в рамках реализации муниципальных программ «Развитие транспортной системы муниципального района имени Лазо на 2013-2024 годы» и «Развитие транспортной системы городского поселения «Рабочий поселок Переяславка». Из местных бюджетов на эти цели направлено около 22 миллионов рублей.

- Дорожная сеть очень разветвленная, зимой межквартальные дороги приходится чистить каждый день. Летом тоже работы хватает. Новая техника сильно поможет. Предприятие давно в ней нуждалось. У нас работает 300 человек, а машин не хватало, - говорит директор МУ «Топливно-снабженческое предприятие муниципального района имени Лазо» Александр Кох.

Стоит отметить, что это первая партия новой дорожной техники за последние восемь лет. Увеличение автомобильного парка позволит местным властям оперативно решать многие важные задачи: устранять последствия ЧС, расчищать и выравнивать дорожное полотно, помогать жителям с доставкой угля.

РЫБНЫЙ КОМПЛЕКС

В рамках рабочей поездки губернатор Хабаровского края оценил мощности нового современного рыбоводного комплекса по разведению, производству и переработке рыбы и дал старт работе системы подачи воды и ее очистки.

- Главная особенность предприятий индустриальной аквакультуры - отсутствие сезонности и влияния погодных условий на регулярность поставок рыбной продукции для потребителей. И как следствие - высокая производительность. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул значимость рыбохозяйственного комплекса в укреплении продовольственной безопасности страны, необходимость увеличения доли отечественной продукции на внутреннем рынке, активизации работы по привлечению инвестиций в отрасль. Реализация такого масштабного проекта позволила привлечь в экономику края 550 миллионов рублей частных инвестиций. В перспективе - создание 20 рабочих мест и до 50 миллионов налоговых отчислений в бюджет края ежегодно, - заявил Михаил Дегтярев.

В рамках рабочей поездки губернатор Хабаровского края оценил мощности нового современного рыбоводного комплекса по разведению, производству и переработке рыбы Фото: Правительство Хабаровского края

Как рассказал замдиректора комплекса Виктор Пятаков, разведением рыб занимается опытный специалист. Он учился в Голландии, а в Хабаровский край приехал налаживать рыбоферму и передавать опыт. В апреле 2022 года здесь появятся первые мальки клариевого сома. Форель - будущей осенью.

По прогнозам руководства предприятия, общий объем готовой продукции составит до двух тысяч тонн в год. Как заметил Михаил Дегтярев, такая производительность комплекса в условиях сокращения промысловых запасов тихоокеанских лососей приобретает особое значение для экономики и продовольственной безопасности региона.

Это предприятие обеспечено сырьем благодаря проделанной работе краевого правительства и взаимодействию с профильными ведомствами федерального центра. Ведь вопрос ввоза на территорию России посадочного материала - малька клариевого сома, - находившегося ранее под запретом, успешно разрешен. Сегодня малек сома исключен из перечня товаров, запрещенных к импорту. Кроме этого, в ноябре 2020 года власти региона обратились в минсельхоз России с предложением рассмотреть возможность возмещения части понесенных затрат на строительство предприятий аквакультуры в качестве эффективной меры поддержки данного вида бизнеса.

Все проинспектированные губернатором объекты находятся в завершающей степени готовности. И практически во всех случаях местный и краевой бюджеты, которые в этом принимали участие, делили бремя финансирования с бюджетом федеральным. Это одна из особенностей управления Дегтярева - он смог привлечь федеральные ресурсы для решения проблем районов Хабаровского края. Сейчас он лично проверяет, как осваиваются эти средства, приносят ли они людям пользу, решая застарелые проблемы.