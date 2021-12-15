Эксперт об инициативе Михаила Дегтярева: «Дороги – драйвер экономики края»

Губернатор ставит задачу и показывает пути ее решения, считает эксперт. Фото: правительства Хабаровского края

На расширенном заседании правительства Хабаровского края губернатор Михаил Дегтярев среди важнейших пунктов стратегии развития региона назвал «Дороги». Этот опорный проект является частью флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания».

– Важнейшей характеристикой комфортного проживания в любом регионе всегда были, есть и будут дороги. В течение 5 лет мы построим и приведем в порядок 800 км дорог, продолжим работу по ремонту и восстановлению аварийных мостов, – сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор поставил предельно четкую задачу на ближайшие пять лет. К 2026 году правительство края должно обеспечить сквозное круглогодичное автомобильное движение между Комсомольском-на-Амуре и поселком Чегдомын, которого до сих пор не существует. Также - привести в нормативное состояние дорогу Советская Гавань – Ванино. Аналогичное – то есть нормальное – состояние нужно придать трассе «Селихино – Николаевск-на-Амуре». Она в этом году вошла в опорную сеть автомобильных дорог России.

По словам губернатора, именно с реализации этих первоочередных задач в полную силу войдет опорный проект «Дороги края», а он в свою очередь составит важную часть инициативы «Край комфортного проживания».

- Губернатор ставит задачу и показывает пути ее решения – пошаговые, постепенные. Все это осуществимо. Конечно, нужно принимать во внимание сложность самой проблемы дорог в России. Но у нас есть конкретный план, а главное – что имеются источники финансирования. Это не просто бюджеты всех уровней, а целевые программы. Например, нацпроект «Безопасные качественные дороги». Плюс программа инфраструктурного ремонта – мосты, переезды и подобное. Локальные, муниципальные программы – из этой же серии. Сложить все вместе – получится кумулятивный эффект. Постановка дорожного вопроса в первоочередную повестку – шаг стратегический. Дороги во все времена были и остаются драйверами развития любой экономики, - считает начальник отдела инноваций департамента управления проектами ФГБОУ высшего образования «ТОГУ», член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края Александр Максименко.

Всего в этом сезоне в регионе было отремонтировано 144 объекта улично-дорожной сети протяженностью более 126 км. Общий объем финансирования составил 2,42 млрд рублей из бюджетов всех уровней. На ремонт аварийных мостов в течение 2022–2024 годов регион получит 1,7 млрд рублей, за счет которых будет приведено в порядок около 800 погонных метров ветхих переправ.

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