Житель Комсомольска получил штраф за гневный пост про полицейских в соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Комсомольска-на-Амуре оштрафован за оскорбление сотрудников полиции и судебных приставов в социальной сети. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

В комментарии под постом мужчина не стеснялся в выражениях, и чего только не предлагал сделать с представителями власти. Чтобы доказать в суде, что гражданин перешел все допустимые рамки, была назначена лингвистическая экспертиза.

- Исследование показало, что комментарии унижают достоинство представителей сотрудников правоохранительных органов, при этом высказывания также направлены на возбуждение ненависти и совершение насильственных действий в отношении сотрудников полиции и судебных приставов, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Как итог - мужчине предстоит выплатить штраф в 10 тысяч рублей.

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