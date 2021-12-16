Анна Заворотнева: «В Центре контроля миопии внедрят Vision Therapy - хорошее подспорье для лечения близорукости»

Анна Заворотнева, директор первого на Дальнем Востоке Центра контроля миопии, врач-офтальмолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Близорукость у детей - приобретенное состояние, а не врожденное. Не только гаджеты влияют на качество зрения, но и увлечения детей. Например, плетение бисером, вышивание в дошкольном возрасте, игра в лего. Как сообщила директор первого на Дальнем Востоке Центра контроля миопии, врач-офтальмолог Анна Заворотнева, дети усидчивые проводят за своими занятиями по два-три часа. Родители приходят к специалистам и говорят, что гаджетов не было, а вот близкая нагрузка была. Поэтому нужно оценивать ребенка в комплексе.

- Нужно чередовать нагрузку. Я говорю пациентам: покупаем кухонный таймер, заводим на 20 минут. Прозвенело. Пошел, отвлекся в окошко. Дети очень любят ассоциативные связи, они запоминают, и у них формируется внутренний тайминг. И уже готовясь к школе, ребенок знает, что через 20 минут он должен отвлечься, отдохнуть глазами, - говорит гостья эфира.

Анна рассказала, что в офтальмологическом сообществе разделилось мнение, необходимо ли аппаратное лечение для коррекции миопии.

- У многих аппаратов есть показание к применению - миопия. Клиника закупила оборудование и всех с этим диагнозом лечит. У кого-то результат есть, у кого-то нет, а деньги родители потратили. В нашем случае мы разобрали аппараты, поменяли схемы и для каждого пациента определяем свои показания. И то, что подойдет одному миопу, не подойдет другому. Но опять же - мы не лечим миопию, миопия - это длинный глаз, специалисты не меняют форму глаза аппаратами. Мы помогаем работать мышце внутри глаза, потому что от того, как она работает, зависит, будет ли глаз расти дальше. Также улучшим работу мышцы, и ребенку будет комфортно видеть вблизи или вдали. Мы даем ребенку комфорт и гарантию родителю, что минус будет меньше расти.

Эксперт пояснила, что в мировой практике, в том числе в американской офтальмологии, используют термин Vision Therapy - визуальная терапия. Те же самые принципы реализованы в других приборах.

- Из недавних - шнурок с несколькими бусинами. Они действуют на причину поломки и, соответственно, восстанавливают работу мышц. Недавно мы начали обучение с нашими коллегами. Пробовали все на себе. Это колоссальная работа. Мы понимаем, что это хорошее подспорье для лечения близорукости. Помимо того, что работает глаз, работает мозг и двигательный аппарат. Все тело используется, чтобы закрепить связи. Ребенок может идти на беговой дорожке и еще что-то делать руками. Еще дается домашнее задание для работы дома. Этот вид терапии будет проводить медсестра один на один с пациентом.