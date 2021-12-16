В преддверии новогодних праздников рассказываем, каково Деду Морозу и Снегурочке веселить народ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый Год уже на носу, а без чего его невозможно представить? Конечно же, без Деда Мороза! В преддверии новогодних праздников рассказываем, сколько стоит Дед Мороз со Снегурочкой в Хабаровске, а также раскрываем некоторые секреты самой волшебной профессии, поговорив с одним из хабаровских Дедов Морозов.

ДЕДУШКА МОРОЗ, ВЫХОДИ!

Услуги по вызову Деда Мороза можно условно поделить на две категории: индивидуальные предложения и от праздничных агентств. Фирм, которые предоставляют профессиональные театрализованные представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, в городе можно пересчитать по пальцам одной руки, и ценник на их услуги начинается в среднем от восьми тысяч рублей. Стоимость выезда может доходить до 15 тысяч рублей и больше, в зависимости от желаний клиента и его кошелька.

- Сейчас, во время ковидных ограничений, упор делается на «квартирники». Собираются две-три семьи, скидываются и устраивают детям праздник. Выступление длится от 15 минут до часа. Но самый популярный вариант - на полчаса. Высокая цена объясняется качественным подходом - проработанный сценарий, реквизит, дорогие костюмы, ди-джей, а также в команду к деду Морозу и Снегурочке могут добавиться и другие сказочные персонажи: Снеговик, Гном или Баба-Яга. Также всегда есть водитель, - рассказал «КП» - Хабаровск» один из Дедов Морозов, работающих в праздничном агентстве.

За 15 минут, по словам Деда Мороза, можно успеть показать целую программу со стихами, песнями, танцами, поздравлениями, подарками и письмом с желаниями. За час можно успеть, разумеется, намного больше.

Если ценник от крупных праздничных агентств «кусается», то в интернете можно найти огромное количество предложений от частных лиц (индивидуалы). Ценник начинается от 700 рублей и доходит до пяти тысяч (возможно и больше). Предложения есть на любой вкус: как традиционные поздравления для детей со стихами, песнями и подарками, так и Дед Мороз-саксофонист и поющая Снегурочка, Дед Мороз-альпинист, который заходит к вам в дом через окно, и даже есть дуэт Дедов Морозов-стриптизеров для тех, кто уже вырос и хочет пикантной сказки.

ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ

- Нужно знать как минимум с десяток стихотворений, песен и загадок, уметь расположить к себе детей, быть находчивым, желательно иметь актерский талант или склонность к нему. Также необходимо знать новогодние шутки-прибаутки и присказки. Далеко не все смогут воплотить образ Деда Мороза. В некоторых компаниях Дед Мороз даже может станцевать брейк-данс или прочитать рэп, сыграть на музыкальном инструменте и так далее, - поделился источник «КП».

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ И КАК ВЕЖЛИВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЫПИВКИ

Даже у волшебного персонажа есть свои ограничения. Так, на выезды Деду Морозу от фирмы нельзя брать с собой в реквизит пиротехнику и любые травмоопасные предметы, съедобные подарки. Все, что вне реквизита, на усмотрение родителей. Нецензурная лексика под строгим запретом. Разумеется, нельзя пить и курить, так как весь костюм моментально пропитывается дымом.

- Есть даже специальный тренинг, на котором учат, как отмазываться, например, от стакана водки. В этом случае нужно просить воды. Также Деда Мороза со Снегурочкой зачастую хотят видеть не только дети, но и взрослые, а там уже совсем другая обстановка. Тогда нужно уметь сглаживать любую ситуацию, даже конфликтную. Если хозяева упорно не хотят вас отпускать, пока вы не выпьете, то порой приходится выкручиваться до того, что принимаю антибиотики, и мне нельзя. Отмазка, что ты за рулем, не всегда срабатывает, - отметил хабаровский Дед Мороз.

Кроме того, нельзя выкрикивать «Елочка, зажгись!», если на ней нет гирлянды, а то вдруг кто-нибудь подожжет елку. Также нельзя позволять зажигать бенгальские огни во время выступления.

- Бывает еще такое, что гости могут начать приставать или буйно себя вести. На этот случай у нас есть с собой специальные брелоки, которые загораются красным, и мы предупреждаем об охране. Это действует на возбужденных гостей отрезвляюще, - поделился спикер.

Нарушения этих правил караются финансовыми потерями и даже увольнением.

СКАЗОЧНЫЙ ДРЕСС-КОД

Профессиональные фирмы также строго следят за дресс-кодом сказочного деда и его внучки.

- Под шубой не должно быть джинсов - только специальные штаны, они обычно белые или голубые. А у Снегурочки специальные панталоны. Все это утепленное, потому что часто приходится выступать и на улице. Костюмы дорогие, качественные и нарядные. У Деда Мороза на ногах валенки или сапоги, у Снегурочки сапожки. Желательно избегать в наряде современных элементов. Также крупные агентства могут снабжать Дедов Морозов «прокачанными» волшебными посохами, из которых могут выскакивать цветочные букеты, конфетти и другие спецэффекты, - добавил рассказчик.

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА К РАЗНОЙ АУДИТОРИИ

Также стоит рассказать об отличии взрослых и детских программ и важных мелочах при выступлениях, о разработке сценария. Взрослые программы в некоторых аспектах считаются сложнее и идут исключительно по сценарию. А в детских праздниках многое строится на импровизации.

- Нужно всегда смотреть на реакцию детей и их возраст. Совсем малышам нужно больше шуток-прибауток и игр-ассоциаций. Для подростков лет 12-14 нужно больше интересных конкурсов-викторин. Например, хорошо заходят вопросы по типу - «Сколько полос у тигра?» или «Сколько зубов у медведя?». И таких загадок желательно выучить штук 20. На каждый год командой пишутся четыре новых сценария для разной аудитории и типов праздников, которые учатся наизусть (для малышей, детей постарше, для взрослых и уличных мероприятий). Все это готовится в течение месяца. Также подготавливается звуковое сопровождение, и в течение двух недель идут репетиции, - заключил сказочный волшебник.

Также необходимо находить подход к разным детям в зависимости от их темперамента. Если ребята скованные и скромные, то программа более динамичная и подвижная, если дети чересчур активные, то подойдет что-нибудь спокойное.

НЕМНОГО ПРО ДЕНЬГИ

В фирмах работают уже сложившиеся коллективы, мужчин всегда не хватает, поэтому без работы Дед Мороз никогда не останется. «Новичок» за 15 минут может получить минимум 600 рублей, Снегурочка уже тысячу. После трех выступлений организаторы берут от клиентов обратную связь, и если все хорошо, то могут поднять ставку до 1200 рублей за 15 минут.

На взрослых корпоративах можно заработать и пять, и 20 тысяч рублей. Все чаевые и подарки Дед Мороз со Снегурочкой оставляют себе. Если Дед Мороз за рулем, то ему платят тысячу за смену. Поэтому работать Дедом Морозом очень выгодно, хоть и непросто.

Сезон новогодних корпоративов и праздников начался 10 декабря, а закончится 20 января. 31 декабря официальный режим работы с 8 утра и до 11 вечера. То есть у Дедов Морозов и Снегурочек есть целый месяц, чтобы подарить хабаровчанам праздничное настроение и значительно улучшить свое материальное положение.