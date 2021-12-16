Оранжевое золото: мандарины в Хабаровске подорожали почти на 120 процентов в сравнении с 2020 годом

Цены на мандарины в хабаровских магазинах ощутимо «кусаются» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мандарины – один из главных символов Нового года. В преддверии праздников спрос на тропический фрукт традиционно вырос, особенно в сравнении в прошлым годом, когда средняя цена была на уровне 80-90 рублей за килограмм.

К концу 2021 года ценник «взлетел» до 200 рублей за килограмм, то есть больше чем на 100 процентов. Рост цен эксперты связывают с сокращением поставок из Турции и удорожанием логистики.

Мандарины завозятся в Россию из Южной Кореи, Марокко, Турции и ЮАР. Китайские мандарины, которые ранее пользовались большой популярностью из-за их доступности, Россельхознадзор запретил ввозить с 7 января 2020 года по причине обнаружения в фруктах вредных микроорганизмов и недостаточного санитарного контроля. В Хабаровске продаются мандарины в основном южнокорейские и марокканские мандарины.

На данный момент цены на сочный фрукт в разных торговых точках Хабаровска примерно одинаковые и колеблются в районе 200 рублей за килограмм.

На продуктовой базе «Многорядов» мандарины стоят от 150 до 250 рублей за килограмм. В обычных магазинах цитрусовые стоят по 250-300 рублей.

В сети магазинов «Самбери» на данный момент продаются два сорта: из Марокко по 199 рублей и из Южной Кореи по 179 рублей. Ранее, в воскресение, 12 декабря, мандарины из Южной Кореи продавались по акции – 139 рублей за килограмм. Правда акция длилась всего один день.

Продаются мандарины и на сайтах объявлений по типу «Фарпост» и «Авито». Один из частных продавцов реализует мандарины из ЮАР по 221 рубль за килограмм с доставкой по городу 200 рублей.

Напомним, в 2020 году закрытие границы с Китаем из-за эпидемии коронавируса осложнило жизнь дальневосточникам: из этой страны идет большой поток товаров народного потребления. Опасаясь возникновения дефицита свежих овощей и фруктов и, как следствие, роста цен и социальной напряженности российские власти взяли под контроль розничные цены.