Из Хабаровска в Нерюнгри начнут летать самолеты
Фото: Правительство Хабаровского края
Нерюнгри и Хабаровск будут связаны авиасообщением. Самолеты будут летать между городами дважды в неделю, сообщили в региональном правительстве.
Воздушные суда Q400 каждые понедельник и пятницу будут совершать по одному рейсу в обе стороны.
— По понедельникам самолет будет вылетать из Хабаровска в 13:25, прибытие в Нерюнгри согласно расписанию – в 15:25. Обратный рейс из Нерюнгри – в 16:30 с прибытием в столицу Хабаровского края в 20:25. По пятницам вылет из Хабаровска – в 13:10, в Нерюнгри пассажиры приземлятся в 15:10. Обратно рейс из Нерюнгри – в 16:10, в Хабаровске самолет будет в 20:05, — рассказали в пресс-службе правительства края.
Что касается финансовой стороны вопроса, то билет будет довольно доступным. Полет в одну сторону обойдется в 4735 рублей.
Выполнять перевозки пассажиров будет авиакомпания «Аврора», которая была создана по поручению президента страны Владимира Путина в уходящем году. В число актуальных направлений перевозчика входят полеты в Южно-Сахалинск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск и другие российские города.
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