Проскочил на красный и сбил человека: хабаровский перевозчик «Пять звезд» снова оскандалился Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Очередное ДТП совершил один из водителей хабаровского перевозчика «Пять звезд». На этот раз под колесами летящего на красный свет автобуса оказалась 20-летняя девушка. О произошедшем рассказали в ГИБДД города.

ЧП произошло 16 декабря около четырех часов дня на перекрестке улиц Краснореченской и Репина. Водитель, не отпуская педаль газа, проехал его на красный свет. Как выяснилось, мужчина отвлекся на телефон.

— Он допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Девушка 2001 года рождения была госпитализирована, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Там отметили, что водитель был опытный: имеет множество категорий прав и стаж с 1984 года. В момент ДТП мужчина был трезв.

Напомним, что серьезные ДТП с участием автобусов перевозчика «Пять звезд» происходят с пугающей регулярностью. Только за тот год их было несколько.

Так, в ночь на 1 мая на трассе Лидога-Ванино автобус с 32 пассажирами и двумя водителями упал в кювет. Трагедия унесла жизни двоих женщин 21 и 48 лет, а также девушки 16 лет.

В октябре на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. После него несколько человек были экстренно доставлены в больницу. По предварительным данным, машина свалилась в кювет из-за усталости водителя и потери управления.

Помимо этого вся страна летом обсуждала случай, когда водитель высадил пассажиров и сказал, что дальше не поедет, потому что ему пришло время молиться.

На перевозчика регулярно поступают жалобы от жителей города. То и дело в социальных сетях появляются ролики о том, что кого-то из пассажиров зажало дверьми автобуса или он вовсе не стал собирать людей на остановке. В каждом случае администрация города разбирается индивидуально. Однако решить проблему полностью и сделать поездки перевозчика «Пять звезд» безопасными до сих пор не удалось.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.