Нечеловеческий мороз: Хабаровск накрыл страшный холод Фото: Алексей БУЛАТОВ

Холоднее, чем в Антарктиде – так началось утро 17 декабря в Хабаровске. Жуткий холод настиг краевую столицу еще в четверг, 16 декабря, но и в пятницу падение температур продолжилось.

- Сегодня в Хабаровске отметилась температура -28 градусов, но с восходом солнца мы ждем, что у нас, как всегда, температура понизится. Есть такое понятие – второй минимум. Ждем, что он может опуститься до -29 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Что первый, что второй минимум температуры заставил многих хабаровчан пересмотреть свой гардероб. На улице уже не встретишь молодежь без шапок и перчаток, а на остановках все чаще можно разглядеть лишь глаза хабаровчан – большую часть лица люди прячут под шарф или балаклаву.

- Ближайшей ночью на субботу мы ждем понижение до -31 градуса. На воскресенье чуть потеплее, но тоже до 27-28 градусов мороза, - уточнила синоптик.

Выходные будут достаточно холодными, зато в середине следующей рабочей недели возможно потепление.

- Морозы сохранятся практически до конца следующей недели. Во вторник-среду будет небольшой перерывчик – мы ожидаем небольшой циклончик. С его приходом ждем небольшой снег, поэтому температуры, особенно ночные, несколько поднимутся. А потом, после прохождения циклона, температуры вновь опустятся до 30-31 градуса мороза, - добавила Галина Брынцева.

Хабаровчанам рекомендуется тщательно планировать свое пребывание на улице, чтобы избежать несчастных случаев с переохлаждением.

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