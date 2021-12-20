Екатерина Добрычева: «Виниры - это сказка, которая решает множество проблем с зубами»

Екатерина Добрычева, директор сети стоматологических клиник «ОскарМед» Фото: Сергей ПЯТКОВ

По отзывам пациентов, в стоматологической клинике «Оскармед» царит теплая атмосфера, у врачей высокий уровень профессионализма, и цены не кусаются. Многие пациенты предпочитают прийти именно в эту клинику и рекомендуют ее своим родным и друзьям. В чем секрет такой популярности? Как рассказала в прямом эфира радио «КП» директор сети стоматологических клиник «ОскарМед» Екатерина Добрычева, очень важно правильно встретить клиента, а не только принять человека, как врач. Приободрение и поддержка нужна не только детям, но и взрослым. В клинике используют современные технологии, врачи работают под увеличением. У каждого есть свой личный бинокуляр. Это прибор, который увеличивает в четырех- шестикратном размере. Терапевты работают под микроскопом. Отбеливание проводится при помощи лампы Zoom.

- Я заинтересована, чтобы мои специалисты были на уровне. Сейчас развивается цифровая стоматология. У нас есть сканеры ротовые, 3D-принтеры. Когда ты отсканировал, и пациент, и доктор сразу видят картинку. Визуализация очень хороша. Более того, это удобно, нежели снимать слепки, - сообщила гостья эфира. - Мне кажется, сейчас развивается детская стоматология. Ставят коронки, чтобы сохранить зубы. Когда зуб препарируют, убирают большую часть эмали, и получается, что у зуба остаются только стенки и большая дыра. Чтобы сохранить стенки, нужно ставить коронку. Иначе под жевательной нагрузкой зуб не выдержит.

Екатерина также рассказала, что для каждой ситуации свое лечение. Например, что касается установки брекетов, то принимать решение по ним должен врач. То же самое касается элайнеров.

- Перед протезированием очень часто сейчас делают исправление прикуса. Если говорить про виниры, то это просто сказка. Маленькая тонкая пластинка может решить много проблем. Можно не обтачивать зуб, не одевать коронку, исправить эстетику. Очень многие выбирают блич. Цветовая гамма достаточно большая, и можно подобрать подходящую.