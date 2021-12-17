Аномальный лютый мороз: метеорологи назвали причину нечеловеческого холода в Хабаровске

В краевую столицу пришел жуткий мороз со страшными цифрами в погодных приложениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро 17 декабря для большинства хабаровчан началось не с завтрака, а с попытки завести машину и игры «Не замерзнуть на остановке». В краевую столицу пришел жуткий мороз со страшными цифрами в погодных приложениях. -44 градуса по ощущениям - не совсем типичная картина для декабрьского Хабаровска.

- В Хабаровске на метеостанциях температура фиксировалась -28 градусов. Она сопровождалась ветром семь метров в секунду, поэтому по ощущениям, действительно, было ниже. Для декабря такие понижения - не редкость, это происходит из-за затока холодного воздуха с северных широт нашей территории. Температура, которая наблюдается сейчас, ниже нормы на пять-шесть градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.

Так откуда взялись лютые -44 градуса по ощущениям? Влажность и ветер понижают фактическую температуру воздуха. Например, якутские -40 градусов легче переносятся, чем хабаровские, из-за более сухого климата в республике. При ветре свыше пяти метров в секунду каждый метр в секунду понижает температуру воздуха на два градуса. Вот и показали термометры пугающие цифры.

В соцсетях аномальный мороз - тема для обсуждения №1. «В Хабаровске холоднее, чем в Антарктиде!», - «гудят» местные паблики. И действительно: в вечной мерзлоте температура воздуха утром была всего -20 градусов, а по ощущениям - 34 градуса ниже нуля.

- Сравнивать температуру в Хабаровске и Антарктиде - некорректно, потому что мы находимся в разных полушариях. На ледяном континенте сейчас лето и тепло. Зимой температура в Антарктиде будет под -80 градусов, - добавила Светлана Агеева.

Морозы не отпустят Хабаровск еще долго. Погода даст пару передышек, но холода вернутся вновь. Подробнее прогноз на ближайшие выходные и предстоящую неделю можно прочитать в нашем предыдущем материале.

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