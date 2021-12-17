«Иногда мечты сбываются»: в Хабаровском крае новые квартиры получили 45 выпускников детских домов

Для некоторых получателей это событие стало сюрпризом Фото: Правительство Хабаровского края

Настоящий новогодний подарок получили дети-сироты Хабаровского края - им передали ключи от квартир в многоквартирном доме ЖК «Березки» в Хабаровске. Торжественная церемония прошла с участием главы региона Михаила Дегтярева и заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина.

По словам губернатора края, нынешнее событие - логичное продолжение планомерной работы региональных властей по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Президент России Владимир Владимирович Путин не раз заявлял о необходимости отстаивать интересы детей-сирот. Именно поэтому обеспечение жильем таких граждан - один из наиболее важных вопросов, который находится на особом контроле правительства края. Радует, что сегодня 45 молодых людей получат ключи от собственных квартир и наконец реализуют свое законное право, - заявил губернатор края.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин подчеркнул эффективность взаимодействия властей и надзорных органов края в соблюдении интересов социально незащищенных категорий граждан.

- Главный повод присутствия здесь представителей - получение детьми-сиротами квартир. И за это отдельная благодарность правительству Хабаровского края и надзорному ведомству, которое контролирует и при необходимости оперативно реагирует на ситуацию с предоставлением жилья в регионе, - подчеркнул заместитель генерального прокурора России.

Всего было передано 45 квартир. Для некоторых получателей это событие стало сюрпризом.

- Я совершенно не ожидала такого развития событий. Шесть лет я стояла в очереди на квартиру как человек, не имевший живых родителей, как сирота. У нас были даже суды по этому поводу. Квартиру получить уже надежды не было, хотя второй ребенок уже родился. И вот в начале декабря мне звонят из министерства ЖКХ края и говорят, что нужно прийти ознакомиться с какими-то документами. Я пришла. Передо мной выкладывают на стол план жилого дома и говорят - выбирайте этаж и квартиру. Помню - голова закружилась. 10 лет мы с мужем снимали квартиру, работали, не покладая рук, а тут такое… Спасибо краевому правительству от всей души. Действительно, мечты иногда сбываются! - рассказала «Комсомольской правде» одна из получательниц жилья Оксана Губарева.

Квартиру Оксане выделили по квоте, то есть только на нее и одного ребенка - 36 квадратов. Но это - первое в ее жизни собственное жилье.

Михаил Дегтярев и Дмитрий Демешин вручили ключи от однокомнатных квартир их новым обладателям и осмотрели вместе с ними полученное жилье. В помещениях уже сделан ремонт, установлена вся необходимая сантехника и электроплита.

На примере Оксаны Губаревой мы видим, что система начала работать. Долгие годы дети-сироты в Хабаровском крае не могли реализовать свое право на получение от государства квартир. Лишь при нынешнем губернаторе ситуация сдвинулась с мертвой точки. Положенные по закону квартиры начали выдаваться. Это произошло после личного вмешательства Дегтярева и привлечения им дополнительных ресурсов со стороны федерального центра.

С начала года в Хабаровском крае жильем обеспечено более 220 детей-сирот и их семей. В новые квартиры заехали 138 граждан, с четырьмя заключены договоры социального найма. 81 человек получил социальную выплату на самостоятельную покупку «квадратов». Денежную компенсацию как дополнительную меру поддержки предложил губернатор края в прошлом году. Инициатива была оперативно законодательно закреплена.

Отдельно отметим и то, что в этом году власти снизили возрастной порог получения соцвыплаты. Сегодня ей могут воспользоваться граждане, относящиеся к категории детей-сирот, которым уже исполнилось 23 года. Раньше речь шла только о 25-летних жителях края и старше.