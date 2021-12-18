«Пострадали шесть человек»: стали известны подробности жесткого ДТП с пассажирским автобусом в Комсомольске-на-Амуре

ДТП случилось на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Степная. Фото: прокуратура Хабаровского края

В прокуратуре рассказали подробности ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза, которое произошло 18 декабря в Комсомольске-на-Амуре.

Как уточнили в надзорном ведомстве, авария произошла примерно в половине второго. ДТП случилось на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Степная. Перекресток в этом месте – регулируемый.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних: 5-летний мальчик с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга и 9-летний мальчик – ушиб плеча и 12-летний подросток – ушибленная рана головы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. На место происшествия выезжал прокурор Комсомольска-на-Амуре Борис Кононенко. Ведомство выясняет точные обстоятельства произошедшего. Проверка по факту ДТП также находится на контроле у прокуратуры.

Напомним, в ноября в Хабаровском крае также произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали шесть человек. Авария произошла на трассе Амурск - Комсомольск-на-Амуре. Пассажирский автобус рейса №103 съехал в кювет и перевернулся.