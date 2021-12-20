«Бибикам кирдык»: на автобазе в Советской Гавани рухнула крыша

Под завалами оказалось несколько машин и автобусов. Фото: скриншот с видео.

В Советской Гавани Хабаровского края несколько автолюбителей остались без средств передвижения в преддверии Нового года. Все благодаря обрушившейся крыше. Пока ночью все обладатели авто, а также руководство «АТП «Советская Гавань» спали, трагедия пришла, откуда не ждали. Пока сложно оценить общий ущерб, но стоит понимать, что в негодность пришел не только служебный, но и личный транспорт.

УТРО ДОБРЫМ НЕ БЫВАЕТ

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, на припаркованные в гаражном боксе машины и автобусы рухнула крыша. Все конструкции, включая металлическую опору, сломались под внешним гнетом, и в здании образовалась огромная дыра с видом на чистое небо.

- Доброе утро! 19 декабря 2021 года. Холодный бокс, рухнула крыша. «АТП «Совгавань» называется. Бибикам кирдык, два автобуса хлопнуло. Ну, автобус, фиг с ним, а бибики личные, - комментирует произошедшее очевидец.

В результате пострадало, по меньшей мере, четыре легковых автомобиля и два пассажирских автобуса. Пока общая сумма ущерба не установлена.

ПЛОХАЯ СЛАВА

По иронии судьбы учредителем компании ООО «Автотранспортное предприятие «Советская Гавань» является Наталья Васильева. Согласно открытым данным, Наталья Юрьевна также является руководителем и учредителем компаний ООО Турфирма «Пять звезд» и ООО «Морган».

У многих жителей Хабаровского края эта фамилия и название одной из компаний ассоциируются со скандалами и громкими ДТП. Автобусы компании «Пять звезд» неоднократно улетали в кюветы, переворачивались, а пассажиры не только получали травмы, но и умирали. Последнее ДТП произошло буквально на прошлой неделе. Тогда водитель автобуса «Пять звезд» проскочил на красный сигнал светофора и сбил девушку.

Кроме того, еще в ноябре 2021 года в редакцию «КП» - Хабаровск» обратились работники ООО «АТП «Ванино» с просьбой помочь решить проблему с невыплаченной заработной платой. К делу подключилось следственное управление следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Подключатся ли к новому скандалу в Советской Гавани правоохранительные органы, пока неизвестно.

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