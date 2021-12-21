Крепкие узы дружбы

В учебном корпусе №2 Комсомольского-на-Амуре государственного университета торжественно открыли холл, который отремонтировали при поддержке Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (КНПЗ). Именно второй корпус КнАГУ является резиденцией факультета машиностроительных и химических технологий, на котором и готовят будущих специалистов для КНПЗ.

На торжественном открытии холла, которое прошло в «День Роснефти» в КнАГУ, ректор университета Эдуард Дмитриев поблагодарил партнеров за поддержку.

Крепкие узы дружбы

- Этот объект масштабный и первый в своем роде. До этого были созданы учебные пространства, например, лаборатории. Холл – общественное пространство, где студенты смогут отдохнуть и даже подготовиться к занятиям. По задумке здесь появятся кресла и пуфики, а также будет доступен Wi-fi, - рассказал Эдуард Дмитриев.

Комсомольский НПЗ сотрудничает с университетом не один десяток лет. Благодаря заводу в вузе были отремонтированы и оформлены в корпоративном стиле «Роснефти» учебные аудитории, оснащенные по последнему слову мультимедийной техники. Кроме того, для будущих нефтепереработчиков полностью оснастили лаборатории технологии нефти и газа, химии энергоносителей, теории механизмов и машин.

Крепкие узы дружбы

Благодаря такой поддержке из вуза ежегодно выпускается по 20-25 химиков-нефтепереработчиков. Но даже такого объема молодых специалистов активно растущему заводу не хватает: на КНПЗ появляется новое сложное оборудование, строятся производства, на которых необходимы работники с профильным образованием.

Крепкие узы дружбы

Заведующая кафедрой «Химия и химические технологии» Ольга Шакирова отметила, что многие выпускники КнАГУ уже доросли до руководящих должностей на нефтезаводе, но при этом не забывают свою альма-матер, куда возвращаются уже в качестве преподавателей – читают спецкурсы будущим коллегам. Так как спрос на специалистов этой отрасли стабильно растет, узы КНПЗ и КнАГУ будут укрепляться из года в год.

Крепкие узы дружбы

– Завод вкладывает немало средств в улучшение материально-технической базы КнАГУ, развитие кадров – одна из основных задач для нас. Однако КнАГУ – не единственный благополучатель, с которым сотрудничает Комсомольский НПЗ. Будучи социально ориентированным предприятием, завод направляет средства на благотворительную поддержку учреждений сферы медицины, культуры и спорта, образования, поддерживает малочисленные народы Севера и Приамурья, а также детей, оказавшихся без попечения родителей. Творить добрые дела на благо детей, молодёжи и студентов – это вклад в наше общее будущее, – сказала Анна Магола, заместитель генерального директора Комсомольского НПЗ по персоналу и социальным программам.