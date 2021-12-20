Циклон близко: синоптики рассказали, когда в Хабаровский край вернется жуткий мороз Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Очередные температурные качели наступили в Хабаровском крае. Буквально на выходных мороз щипал нос, а уже в начале новой рабочей недели, предпоследней в 2021 году, температура воздуха резко поднялась в два раза. Например, в Хабаровске в понедельник днем столбик термометра опустился лишь до -14 градусов. Синоптики рассказали, как долго продлится это затишье и стоит ли ждать бурю.

- В ближайшие двое суток – сегодня и завтра – у нас потепление. Завтра, 21 декабря, мы ждем прихода небольшого циклона со снегом и, соответственно, температурный фон будет чуть выше, чем был на выходных. Завтра, 21 декабря, ночью около -20 градусов, а днем -16. А, уже начиная со среды, 22 декабря, будем опять постепенно возвращаться в зимнюю морозную погоду. Ночные температуры к выходным дням опустятся до 30-32 градусов ниже нуля. А днем температура будет достигать 25-26 градусов мороза. Мороз возвращается, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В том числе, синоптик уточнила, что во время прохождения циклона снега будет немного. Максимум - до двух миллиметров. Кроме того, стало известно, какая погода ждет хабаровчан в новогоднюю ночь.

- Мы примерно подсчитали погоду на 31 декабря. Скажу сразу, мороз сохранится. То похолодание, что начнется с этой среды, будет постепенно накапливаться и до конца месяца температурный фон сильно не изменится. В основном, будет 28-30 градусов мороза ночью, и 20-22 градуса днем. Такой температурный фон сохранятся до конца года, - добавила синоптик.

Естественно, прогноз погоды на новогоднюю ночь еще может измениться. Однако, судя по тенденции, гулять в последнюю ночь 2021 года может быть слишком холодно.