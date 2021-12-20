«Днем я офисная мышка, а вечером творю»: хабаровчанка создает фантастические маски и позирует в них в интернете

Настя с одним из своих творений. Фото предоставлено героем публикации

Хабаровчанка Анастасия Сегренева увлекается необычным хобби – делает полноразмерные гротескные маски высокого качества. В ее коллекции уже больше 20 изделий разных форм, размеров и расцветок. По профессии девушка ландшафтный строитель. Образование получила в ТОГУ. Но по специальности устроиться Анастасии не удалось, поэтому она ушла в другую сферу. Благодаря своему увлечению художница преображается и может стать кем угодно. А недавно с ней связались местные музыканты и предложили девушке сняться в своем клипе – конечно же, в маске.

ЗА МАСКОЙ МОЖНО СПРЯТАТЬСЯ

Кошачьи мотивы. Фото предоставлено героем публикации

По словам Насти, ей нравятся маски, потому за ними всегда можно спрятаться чувствовать себя при этом свободнее. «За маской можно спрятать то, что сидит внутри тебя», говорит девушка.

- Работа у меня самая обычная. Днем я офисная мышка, а вечером создаю маски и не только. Я не хочу останавливаться только на масках, в будущем планирую создавать полные образы. Маски стали моим хобби еще по школе, лет семь назад. Когда я увлекалась компьютерными играми и рок музыкой. Мне всегда хотелось иметь какие-то элементы из игр или из музыки у себя дома. Так постепенно я и пришла к маскам. Не скажу, что сейчас мое творчество переросло нечто в большее, как было хобби, так и осталось, - рассказала «КП-Хабаровск» Анастасия Сегренева, создатель масок.

Маски Настия делает из папье-маше, глины, строительной пены и шпаклевки. Каждое изделие требует индивидуального подхода. На одну маску у девушки может уйти до двух месяцев кропотливого труда. Все зависит от размера, материала и занятости на работе. Настя уже сделала больше 20 всевозможных масок от чудаковатых и милых, до жутковатых и даже пугающих.

- Идеи я беру с головы – порой я могу увидеть очертание будущей маски, которое потом хочу воплотить в реальности. Помимо этого есть интернет, где попадаются хорошие рисунки или уже готовые маски. Конечно, мне хочется их повторить, но никогда не получается сделать это в точь-в-точь. Я обожаю хоррор, поэтому маски такими и получаются, - отметила девушка.

ПРО МУЗЫКУ И ПРИГЛАШЕНИЕ СНЯТЬСЯ В КЛИПЕ

Жутковато. Фото предоставлено героем публикации

На создание масок Настю, в том числе вдохновила американская рок-группа Slipknot. Музыканты выступают в причудливых и пугающих масках, в них же снимают клипы. Недавно и Анастасию пригласили принять участие в съемках клипа местный музыкальный коллектив LERA&ROBOCOP. Это экспериментальный хип-хоп проект из Хабаровска, создан в 2013 году.

- В этом году выходит их дебютная песня «Облепиха». Трек довольно личный для группы, лирический герой этой композиции бродит сомнениях и скитаниях. Думаю, что песня получилась хорошей. Ребята молодцы! Познакомилась я с ними через знакомых. Я не очень люблю говорить о моих вкусах в музыке. Всегда выбираю душой, поэтому могу слушать и рок, и попсу. Все по настроению, - поделилась Анастасия Сегренева.

«Комсомолка» также связалась с фронтментом группы LERA&ROBOCOP и выяснила некоторые подробности будущего сотрудничества. Коллектив исполняет свои песни в стиле spoken word – это поэзия под музыку.

- Мы просто увидели в Instagram, что в Хабаровске девушка делает интересные маски. Как раз думали над концептом для клипа. Тематика масок нас заинтересовала, и решили связаться. Нас в команде трое, в съемках клипа к нам присоединиться и Настя. По сюжету, она будет главным персонажем, скитающимся по лесу в своих мыслях. Тон у клипа будет лирическо-трагический. Съемки пройдут уже в январе. Мы ждали, когда будут готовы маски, чтобы снять клип и выпустить альбом полностью, - рассказал «Комсомолке» Степан Трофимец, фронтмен группы LERA&ROBOCOP.

Когда клип будет снят, то он появится на YouTube.

НАСЛАЖДАЙСЯ ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ

Без маски. Фото предоставлено героем публикации

Как творческая личность, Настя постоянно находится в поиске новых идей для внутреннего роста.

- Я до сих пор себя ищу. Как по мне, когда ты себя ищешь, ты растешь и развиваешься в своем деле. Потому поиск - это самый важный этап и не стоит волноваться, если не получается быстро добиться задуманного. Наслаждайся тем, что ты делаешь, - считает художница.

Окружающие по-разному относятся к увлечению Насти и далеко не все его понимают.

- Люди чаще не понимают мое творчество, и я не могу их в этом винить. Маски сами по себе специфичное творчество. Если у нас иногда не понимают поэтов и художников, что можно говорить о масках. В будущем я хочу попробовать сделать выставку, вдруг найдутся ценители. Также я пробовала продавать свои маски. Желающие находились.

Маски у Насти самые разные. Фото предоставлено героем публикации

Но чаще всего они отказывались, когда слышали цену. Так, одна маска может стоить от 5 до 10 тысяч и выше, в зависимости от сложности создания. Настя живет и творит в Хабаровске, ей здесь нравится и пока что девушка не планирует куда-то переезжать, но кто знает, что будет через год.

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