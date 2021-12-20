Эксперт: «Дегтярев дает верный указатель – куда и как нам двигаться»

Губернатор Михаил Дегтярев в своих выступлениях затрагивает вопросы медицины Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в любом своем публичном выступлении так или иначе затрагивает вопросы медицины. Его майская прямая линия с населением вообще почти целиком была посвящена здравоохранению. В беседах его не раз спрашивали – что именно он считает главной региональной проблемой медицины? Глава региона неизменно отвечал – кадры. Неудивительно, что в обнародованной им в декабре стратегии развития Хабаровского края одной из магистральных инициатив заявлена «Край здоровья. Растим будущее». В него входит проект «Медицинские кадры решают всё!», и направлен он на увеличение числа врачей и средних медицинских работников в поликлиниках.

– Нужно закреплять специалистов в государственных медицинских организациях. Для этого требуется поставить цель и достигать ее – ежегодно трудоустраивать в медицинские организации края по 250 выпускников нашего Медуниверситета, а также 100 врачей-специалистов после ординатуры. И чтобы у молодых ребят была мотивация продолжать трудиться на благо здоровья жителей края, мы должны ежегодно предоставлять по 50 квартир для медицинских работников. Впервые за 10 лет с 2020 года в Хабаровском крае специалисты отрасли получили 74 служебные квартиры, – подчеркнул глава региона Михаил Дегтярев.

Для решения проблемы кадрового дефицита губернатор поставил задачу не только увеличить набор студентов-медиков и обеспечивать квартирами медработников, но и поступательно решать проблему первичного звена краевой. Для этого запущен проект «Территория здоровья. Растим будущее». Его основная цель – доступность качественной медицинской помощи для каждого человека.

Что нас ждет в этом направлении? В 2022 году будет закончено строительство инфекционного корпуса детской краевой больницы. Также на завершающем этапе - поликлиника в Прибрежном микрорайоне Хабаровска, где смогут получать медпомощь 22,5 тысячи детей.

Продолжаются и в ближайшем будущем будут закончены работы на площадках противотуберкулезного диспансера в Хабаровске, больницы в Николаевске-на-Амуре, детского больничного комплекса в Ленинском округе и межрайонного онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. Новые больницы появятся в Советской Гавани.

Заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея» положительно оценивает работу Михаила Дегтярева. Фото: viveya.medkhv.ru

- Сколько лет мы слышим о «кадровом голоде» в медицине? Существование проблемы всегда признавалось, но для ее решения делалось совершенно недостаточно. Теперь же мы имеем ясную и четкую программу, которая имеет все шансы решить вопрос дефицита медработников. Почему? Потому что правительство и губернатор понимают простую и непреложную истину – удержать способных, перспективных медиков можно только настоящей заботой о них. Не словами, а делами. Работа, достойная зарплата, жилье и комфортные условия жизни – вот что удержит молодежь. Что же касается первичного звена… Система ФАПов когда-то работала нормально. Но за почти три последних десятилетия многие пункты попросту пришли в негодность, разрушились без должного ухода. Капремонты, строительство новых, модернизация старых, наполнение их молодым, стимулированным к работе персоналом вдохнет жизнь в «первичку». Дегтярев дает верный указатель – куда и как нам двигаться, - прокомментировала «КП»-Хабаровск» заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея» Елена Гапоненко.

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края» утверждена Дегтяревым еще 15 декабря 2020 года. Объем финансирования – 8 млрд рублей. В ее рамках будет построено и отремонтировано 30 фельдшерско-акушерских пунктов и 10 амбулаторий. Приобретем не менее 100 единиц спецмашин.

– Объем вложений в развитие первичного звена медицины очень значительный. Это поможет создать в крае культуру комфортных медицинских организаций, чтобы люди не боялись попадать в лечебные учреждения. Конечно, предстоит сделать еще многое для реализации этой цели, – отметил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.