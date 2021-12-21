Хабаровский ХК «Амур» уступил «Адмиралу» из Владивостока
Фото: пресс-служба ХК "Амур"
Хабаровский хоккейный клуб «Амур» проиграл владивостокскому «Адмиралу». Спортсмены, не сумев защитить свои ворота единожды в начале матча, так и не смогли сравнять счет.
- Матч получил быстрое развитие. Уже на третьей минуте гости открыли счет в результате ошибки «Амура» в своей зоне. Потеря шайбы у борта обернулась быстрым переводом в центр на Индрашиса, который кистевым броском переиграл Аликина. Моментов поквитаться у «тигров» было немного, но несколько ярких атак они все же провели, - рассказали в пресс-службе клуба.
Второй и третий периоды были безголевыми несмотря на множество опасных моментов у ворот «Адмирала». Когда хабаровчане были в большинстве, они попытались реализовать этот шанс на сравнение счета, но подобрать ключ к воротам Серебрякова не смогли.
К концу матча «тигры» добавили скорости и, кажется, хотели вымотать соперника для успешной атаки. Но этого так и не произошло.
Встреча завершилась при минимальном преимуществе «моряков» - 1:0. Следующий матч хабаровский клуб проведет 22 декабря. Соперник - «Нефтехимик».
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