Был звездой дискотек и «отхватывал» от местных парней: Александр Ревва рассказал о жизни в Хабаровском крае

Звезда российского шоу-бизнеса поделился воспоминаниями о севере региона и о крутых нравах местной молодежи Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известный юморист и певец Александр Ревва рассказал о своем детстве, часть из которого, как оказалось, прошла в Хабаровском крае. Неожиданное признание артист сделал в популярном шоу «Что было дальше». Звезда российского шоу-бизнеса поделился воспоминаниями о севере региона и о крутых нравах местной молодежи.

«ЕДЕМ СТРОИТЬ БАМ»

Тогда будущий артист жил в Донецке вместе с мамой и сестрой-двойняшкой. Детям было около 11-12 лет, и они не особенно хотели уезжать в глушь: Александр был отличником, занимался спортом и танцами. Но маму было уже не переубедить.

- Маме нельзя было смотреть программу «Клуб путешественников», потому что она легкий на подъем человек. Тогда показывали Север. Мама говорит: «Все, едем на Север. […] А говорили о БАМе. И мы из миллионного города едем семь суток на поезде в поселок городского типа с населением 25 тысяч человек Новый Ургал-2, - поделился Александр Ревва.

Здесь артист немного ошибся: Нового Ургала-2 не существует. Примерно в 1986 году Александр Ревва вместе с семьей переехал в Новый Ургал (без цифр), где обосновался в общежитии. Детей сразу поразили заснеженные пустыри и деревянные дома.

- На фоне этого мы видим новый Дом культуры, построенный из новых досок, покрашенный. Через две недели мама становится его директором. […] За два года она поселок перевернула. Привозила Рихтера, Сергея Минаева, - рассказал артист.

БРЕЙК-ДАНС ДЛЯ СЕВЕРА

- Каждую субботу в ДК проходили танцы. Весь поселок, сливки общества собирались здесь. В 1986 году только пошел брейк-данс, и я параллельно с бальными танцами занимался им в Донецке. Мама взяла меня с сестрой на танцы. Я был скромный мальчик, но заиграл Херби Хэнкок [Rockit], и я решил [сделать робота], - вспомнил юморист.

Девочки сразу же обратили внимание на интересные движения новичка. Не оценили танец Александра местные парни, которые приревновали своих дам и после дискотеки поколотили Ревву. Ситуация в точности повторилась во время следующей дискотеки.

- В следующий раз я не пошел на танцы, но они меня нашли. Постучали домой, мама открыла, сказала: «Сынок, там к тебе друзья». Мы вышли во двор, и они сказали: «Ревва, давай дружить, научи нас танцевать, мы тоже хотим нравиться девчонкам». И я организовал кружок, - рассказал артист.

Примерно в 1988 году Александр с мамой и сестрой вернулись из Нового Ургала в Донецк, где будущий артист окончил техникум промышленной автоматики, а после стал играть в КВН, где к нему пришла всероссийская слава.

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