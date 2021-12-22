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Общество22 декабря 2021 2:51

Валерий Ситников: «Сестринское дело занимает первую строчку востребованных специальностей в медицинском колледже»

Заявлений было подано больше 2500.
Ульяна КОСКИНА
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Валерий Ситников, директор Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г. С. Макарова

Валерий Ситников, директор Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г. С. Макарова

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В медицинском колледже Хабаровска в этом году вызвала бум специальность «сестринское дело». Причем речь идет о вечерней форме обучения. Люди меняют профессию, например, педагога, психолога. Также в ссузе проходят учебу в медицинском направлении два полковника внутренних дел. Немалую роль сыграл и ковид в выборе профессии, и, конечно, зарплаты.

- У нас вступительных экзаменов нет, ЕГЭ только обязательное в школе. Только конкурс аттестатов, это и привлекает студентов. В последнее время сестринское дело вышло в лидеры, но раньше популярна была специальность фельдшера. Он врач, диагноз ставит, реабилитацию проводит, имеет право выписывать больничный. Такая профессия, которая позволяет чувствовать себя человеку значимым. В топ-5 еще входит лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая - зубной техник. И фармация, - рассказал «КП» Валерий Ситников, директор Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Макарова.

Валерий Николаевич также отметил, что в медицинском колледже помогают с трудоустройством. Существует официальное распределение.

- Предварительно проводим в ноябре, когда в колледж приезжают главные врачи, сестры со всего края. В других филиалах то же самое проходит. Со студентами со всеми проводят встречи и предлагают вакансии и условия пребывания для молодых специалистов. Есть отдельные населенные пункты, где нет медицинских работников. Эти поселения в первую очередь нуждаются в закрытии кадров.

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