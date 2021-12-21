«Отбирают рынок»: глава Дальневосточной ассоциации перевозчиков призвал запретить мигрантам работать в такси

Автор инициативы ссылается на опыт ХМАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кардинально изменить рынок такси Хабаровского края предложил глава профсоюза дальневосточных перевозчиков Александр Садков. Он направил губернатору Михаилу Дегтяреву официальное обращение с соответствующим предложением. В нем председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси ссылается на опыт Ханты-Мансийского автономного округа. Несколько дней назад в ХМАО по инициативе губернатора мигрантам из ближнего зарубежья запретили работать в некоторых сферах, в том числе в такси.

В разговоре с «КП» - Хабаровск» Александр Садков объяснил свою инициативу.

- Я имею в виду не только мигрантов из Средней Азии, а вообще всех. Но только тех, кто нарушает законодательство. В нелегальном сегменте рынка перевозчиков таких людей большинство. На сегодня существует перечень законодательных актов, под который многие мигранты просто не подходят. Они идут в нелегальную плоскость и, соответственно, отбирают рынок у тех, кто работает по закону, имеет лицензии и платит налоги, - объяснил председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков.

По его словам, в последнее время ситуация с таксистами-нелегалами в Хабаровском крае стала массовой. Мигранты идут в сферу перевозок, потому что это доступный для них вид деятельности. К тому же не требующий особенной квалификации. Заработанные таким образом деньги гости из ближнего зарубежья высылают своим семьям на родину.

Александр Садков написал обращение к губернатору Михаилу Дегтяреву. Фото: предоставлено автором

По мнению Александра Садкова, работа мигрантов зачастую не соответствует элементарным правилам перевозки пассажиров: они не следят за техническим состоянием автомобилей, склонны нарушать ПДД, не владеют русским языком и не знают географии населенных пунктов Хабаровского края.

- Жалоб на действия нелегалов-таксистов очень много. Почитайте соцсети. Паблики переполнены негативными отзывами пассажиров. На это никто не обращает внимания, это нигде не аккумулируется. Я соглашусь с тем, что и среди российских перевозчиков хватает нарушителей. Но мы лучше будем разбираться с нашими недобросовестными таксистами, про которых известно, где они живут, и которые лицензированы. Взваливать на себя проблемы с массой неизвестных лиц, которые могут в любой момент улететь к себе домой или раствориться среди соотечественников - это нереально. С этим нужно что-то делать. Поэтому я и написал губернатору Михаилу Владимировичу Дегтяреву обращение, - уточнил Александр Садков.

Председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси считает, что проблема разрешима в два этапа. Во-первых, власть может привлечь правоохранительные органы к «чистке» нелегальных перевозчиков, чтобы отрасль приобрела легальный вид. Во-вторых, установить систему проверок уже официальных перевозчиков.

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