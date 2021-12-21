Михаил Дегтярев: «Тариф на электроэнергию в некоторых поселениях упадет в 15 раз»

Реализацию нововведений в тарифообразовании Михаил Дегтярев поручил взять на особый контроль Фото: Правительство Хабаровского края

С первого дня нового 2022 года в Хабаровском крае начинает действовать новый закон, который многие уже назвали «справедливым». В районах, не связанных с единой энергосистемой, вводится выравнивающий тариф на электроэнергию. Ценник падает в разы.

Это внушительная победа губернатора. В августе 2020 года на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока Михаил Дегтярев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой распространить выравнивающие энерготарифы на ряд районов Хабаровского края, не связанных с единой энергосистемой. Инициатива была поддержана.

По словам губернатора края, пониженный до общероссийских значений энерготариф коснется прежде всего юридических лиц - коммерческих компаний и учреждений бюджетной сферы в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, Николаевском, имени Полины Осипенко, имени Лазо, Комсомольском, Хабаровском, Вяземском, Ванинском, Нанайском и Верхнебуреинском районах.

- Снижение тарифа коснется 360 компаний малого и среднего бизнеса и более 200 учреждений бюджетной сферы. Это Николаевский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский, Ульчский, Комсомольский, Вяземский, Хабаровский, Ванинский, Верхнебуреинский, Нанайский, имени Полины Осипенко и имени Лазо районы. Все территории, где электричество подается по децентрализованной схеме. В среднем тариф упадет в пять раз, а в некоторых населенных пунктах - в пятнадцать! - отметил Михаил Дегтярев.

Снижение тарифов подстегнет развитие бизнеса Фото: Правительство Хабаровского края

По словам губернатора, значительное снижение ставки за электрическую энергию до базового уровня позволит местным предприятиям малого и среднего бизнеса существенно сэкономить на расходах. Это положительно скажется на конечной цене производимых товаров и услуг. А краевой бюджет будет меньше тратить на содержание организаций социальной сферы - детских садов, школ, больниц.

Реализацию нововведений в тарифообразовании Михаил Дегтярев поручил взять на особый контроль заместителю председателя правительства края по инфраструктуре Роману Мирошину.

По словам зампредседателя правительства по инфраструктуре, в настоящее время регион полностью готов к исполнению законодательства. Уполномоченным органом определено министерство ЖКХ, которое уже разработало порядок компенсации возмещения доходов гарантирующим поставщикам.

Вместе с тем Михаил Дегтярев пояснил: величина нового тарифа будет напрямую зависеть от объема денежных средств, выделенных региону на эти цели. Край ждет принятия такого распоряжения на федеральном уровне до конца декабря.

Напомним, сегодня величина энерготарифа, действующего на территориях с децентрализованной схемой, варьируется от 8,21 руб./кВт*ч до 97,17 руб./кВт*ч. Размер базовой ставки составляет 5,5 рубля за киловатт-час.

Для выравнивания тарифа были внесены коррективы в ФЗ от 26 марта 2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике». Это говорит о том, что лоббистский потенциал Дегтярева простирается до корректировки федерального законодательства. Главное - чтобы это делалось в интересах края. По сути, энергетика - только начало. Ведь снижение тарифов подстегнет развитие бизнеса в районах, повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции. Это мощный задел на будущее и закономерный шаг в рамках системной работы губернатора по улучшению ситуации на территориях, качество и уровень жизни в которых традиционно был намного ниже, чем в крупных городах.