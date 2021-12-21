Катки в Хабаровске в 2021 году: график работы, цены за прокат и требования по QR-кодам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии новогодних праздников стало известно, где откроются катки в Хабаровске в 2021 году. В этом году вновь открылись катки на набережной, в парке «Динамо», а также арене «Ерофей». В некоторые места необходимо записываться заранее и уточнять расписание по телефону. Рассказываем, на какой каток в Хабаровске уже можно съездить.

НАРОДНЫЙ КАТОК НА СТАДИОНЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА

Адрес: Амурский бульвар, 1А, центральная набережная.

Вход в здание Универсального краевого спортивного комплекса (УКСК): по QR-коду и документу, удостоверяющему личность, для лиц старше 18 лет. Вместо QR-кода можно предоставить сертификат вакцинированного или переболевшего, либо справку о медотводе. Также можно предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 48 часов до дня посещения спорткомплекса.

Вход на каток: бесплатно, QR-код не требуется.

График работы катка: воскресенье-четверг с 11:00 до 23:00;

пятница-суббота с 11:00 до 1:00.

График работы УКСК: ежедневно с 11:00 до 23:00.

Заливка льда: ежедневно с 7:00 до 11:00.

Прокат коньков: 250 рублей.

Заточка коньков: 250 рублей.

КАТОК В ПАРКЕ «ДИНАМО»

Адрес: улица Карла Маркса, 62.

Вход: QR-код не требуется, масочный режим.

Телефон: 8-962-501-94-00.

График работы: понедельник-пятница с 14:00 до 22:00;

суббота-воскресенье с 12:00 до 22:00.

Плата за вход: взрослые - 150 рублей. Дети до 12 лет - 100 рублей. Дети до 5 лет - бесплатно.

Прокат коньков: для всех возрастов 150 рублей.

Заточка коньков: 200 рублей.

КАТОК В «ЕРОФЕЙ АРЕНЕ»

Адрес: улица Проточная, 4.

Вход: младше 14 лет только в сопровождении взрослых, с 14 до 18 лет по паспорту, старше 18 лет QR-код и паспорт, либо ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Телефон: 8 (4212) 45-67-91, 8 (4212) 45-67-02, 8 (4212) 61-14-14.

График работы: уточняется по телефону.

На предпоследней неделе 2021 года:

- 24 декабря (пятница) сеанс в 20:00;

- 25 декабря (суббота) сеанс в 20:00;

- 26 декабря (воскресенье) сеансы в 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Продолжительность сеанса: 1 час, билеты желательно покупать заранее.

Плата за вход: дети до 10 лет - 150 рублей, дети от 10 лет - 250 рублей.

Прокат коньков: 120 рублей.

Заточка коньков: детские - 200 рублей, взрослые - 250 рублей, восстановительные работы - 300 рублей.

КАТОК НА СТАДИОНЕ «НЕФТЯНИК»

Адрес: улица Орджоникидзе, 14

Вход: QR-код и паспорт для проката коньков.

Телефон: 8 (4212) 73-11-91.

График работы: суббота-воскресенье с 14:00 до 22:30.

Плата за вход: взрослые - 150 рублей, дети - 130 рублей.

Прокат коньков: взрослые - 150 рублей, дети - 130 рублей.

КАТОК НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ»

Адрес: улица Королева, 4Г.

Вход: требуется QR-код для лиц старше 18 лет.

Телефон: 8 (4212) 36-79-08.

Предварительно каток откроется 25 декабря 2021 года.

График работы: понедельник-пятница с 18:00 до 21:00;

суббота-воскресенье с 15:00 до 21:00.

Плата за вход: взрослые - 150 рублей.

Прокат коньков: 150 рублей.

КАТОК «ЛИДЕР»

Адрес: улица Машинистов, 50А.

Вход: QR-сертификат, либо сертификат, либо ПЦР-тест.

Телефон: 8 (4212) 94-04-20.

График работы: суббота-воскресенье с 18:30 до 19:50 (не более 50 человек за один раз).

Плата за вход: взрослые - 200 рублей за 1 час, дети - 150 рублей за 1 час (с 2 до 10 лет).

Прокат коньков: 100 рублей.

КАТОК НА СТАДИОНЕ «ЗАРЯ»

Адрес: поселок Горького, улица Гагарина,13б/улица Воровского, 17.

Вход в пункт проката: нужен QR-код.

График работы: понедельник-пятница с 18:00 до 21:00;

суббота-воскресенье с 14:00 до 20:00.

Вход на каток: взрослые - 110 рублей, дети - 50 рублей.

Прокат коньков: взрослые - 150 рублей, дети - 75 рублей.

КАТОК В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «АВАНГАРД»

Адрес: улица Краснофлотская, 3.

Вход: QR-код не требуется.

Телефон: 8 (4212) 75-77-50.

Стоимость за вход: взрослые - 100 рублей, дети - 50 рублей.

Расписание: понедельник-пятница с 14:00 до 22:00;

суббота-воскресенье с 12:00 до 22:00.