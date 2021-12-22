Стало известно, где откроют хоккейные коробки в Хабаровске в 2021 году Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровск уже пришла настоящая зима. На улице установились крепкие морозы, а земля скрылась под снежным покровом. Самое время доставать с антресолей пыльные коньки и тестировать их на льду. Помимо платных катков, в городе есть множество бесплатных хоккейных коробок. Часть из них уже готова, другие все еще заливаются и вот-вот откроются. Рассказываем, где можно найти хоккейные коробки в Хабаровске в 2021 году.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Адрес: улица Ленина, 50А/улица Постышева, 10, под управлением ООО УК ЖКХ «Сервис-Центр», по состоянию на 20 декабря - в работе.

Адрес: улица Гамарника, 80/86, под управлением ООО УК ЖКХ «Сервис-Центр», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: улица Ленинградская, 2-4, ТСЖ «Холмское».

Адрес: улица Ленинградская, 6, ТСЖ «Холмское».

Адрес: улица Рабочий городок, 14В, ТСЖ «Холмское».

Адрес: улица Ленинградская, 2А, под управлением ХС.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Адрес: улица Гагарина,1Д, под управлением ООО УК «ДВСРК - Горький», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: Восточное шоссе, 40, под управлением ООО «Восточное», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: улица Карла Маркса, 117, под управлением ООО «Бруслит-сервис», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: улица Белорусская, 65, под управлением ООО «Региострой», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: улица Шатова, 2, под управлением ООО «ДПК», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: ДОС, 56, под управлением ООО «УК Жилмассив», по состоянию на 20 декабря – залито.

Адрес: улица Большая,10, под управлением ООО «Бруслит-сервис», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: улица Пироговая, 8Б, под управлением ООО «Розенталь групп», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: ДОС 78, ТСЖ «ДОС 78».

Адрес: улица Демьяна Бедного, 25, ТСЖ «Демьяна Бедного, 25».

Адрес: улица Краснодарская, 32, ТСЖ «Лотос».

Адрес: улица Краснодарская, 15, ТСЖ «Солнце».

Адрес: улица Свердлова, 28, под управлением МАОУ «СШ №80».

Адрес: переулок Севастопольский, 2А, под управлением Строительно-монтажного управления 861.

КРАСНОФЛОТСКИЙ РАЙОН

Адрес: улица Адмиральская, 4А, под управлением ООО УК «Северный округ», по состоянию на 20 декабря - в работе.

Адрес: квартал Энергетик, 7/9, под управлением ООО УК «Северный округ», по состоянию на 20 декабря - в работе.

Адрес: улица Стрельникова, 12/18, под управлением ООО УК «Северный округ», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: улица Руднева, 11/13, под управлением ООО УК «Северный округ», по состоянию на 20 декабря - в работе.

Адрес: квартал Пограничный, 4/6, под управлением ООО УК «Северный круг», по состоянию на 20 декабря - в работе.

Адрес: улица Тихоокеанская, 170, ТСЖ «Депо-2».

Адрес: улица Богородская, 6, под управлением МБОУ СОШ №2.

Адрес: улица Даниловского, 22, под управлением МБОУ «Экономическая гимназия».

Адрес: улица Ильича, 35, под управлением МБОУ «Кадетская школа №1».

Адрес: улица Майская, 19А, под управлением МБОУ СОШ №58.

Адрес: улица Маяковского, 50, под управлением КГБОУ ДО.

Адрес: улица Тихоокеанская, 136, под управлением ТОГУ.

Адрес: улица Богородская, 2, под управлением ХС.

Адрес: улица Руднева, 68, под управлением Дворца творчества детей и молодежи «Северное сияние».

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: улица Фоломеева, 8, под управлением ООО «УК Кировский», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: улица Калинина, 135, под управлением ООО «РЭП», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: проезд Иртышский, 15, ТСЖ «Лесжилстрой».

Адрес: улица Архангельская, 27, ТСЖ «Возрождение».

Адрес: переулок Дзержинского, 20, ТСЖ «Вместе 20».

Адрес: улица Тихоокеанская, 60, под управлением ХС.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

Адрес: переулок Инский, 9/11, под управлением ООО «УЮТ», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: улица Фурманова, 9, под управлением ООО «Амурлифт», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: улица Суворова, 72, под управлением ООО «ДВ-Союз», по состоянию на 20 декабря - в работе.

Адрес: улица Панфиловцев, 16, под управлением ООО «ДВ-Союз», по состоянию на 20 декабря - в работе.

Адрес: улица Ворошилова, 28, под управлением ООО «ДВ-Союз», по состоянию на 20 декабря - в работе.

Адрес: переулок Молдавский, 6/8, под управлением ООО «Амурсантехмонтаж», по состоянию на 20 декабря - в работе.

Адрес: улица Малиновского, 39, под управлением ООО «ДВ-Союз», по состоянию на 20 декабря - залито.

Адрес: улица Рокоссовского,37, под управлением ООО ДВ-Союз, по состоянию на 20 декабря - в работе.

Адрес: улица Калараша, 13, ТСЖ «Благо».

Адрес: улица Краснореченская, 155, ТСЖ «Уссури» 31.

Адрес: улица Краснореченская, 165, ТСЖ «Омега».

Адрес: переулок Трубный, 14, ТСЖ «Прибрежный».

Адрес: улица Краснореченская, 167, ТСЖ «Виктория».

Адрес: улица Сысоева, 12, ТСЖ «Сысоева, 12».

Адрес: улица Вахова, 8В, ТСН «Трио».

Адрес: улица Аксенова, 55, КГБСКОШ СКШИ 2 вида №6.

Адрес: улица Королева, 4Г, под управлением ХС.

Адрес: улица Герцена, 2, под управлением КДКиС «Русь».

Адрес: улица Павла Морозова, 30, под управлением СК «Энергия».

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