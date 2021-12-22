«Совершенно заурядная погода»: синоптики опровергли информацию о возможной ЧС в Магаданской области

«Совершенно заурядная погода»: синоптики опровергли информацию о возможном ЧС в Магаданской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в социальных сетях было опубликовало экстренное предупреждение о том, что 23 декабря в Магаданской области возможно возникновение чрезвычайной ситуации в связи с надвигающимся на регион сильным ветром с метелью.

В сообщении сказано, что в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах возможны повреждения линий электропередач и связи, нарушение работы транспорта, образование заносов и возникновение аварий на дорогах, нарушение автомобильного сообщения, обрушение слабоукрепленных конструкций и другие неприятные последствия ухудшения погодных условий, вплоть до травматизма и гибели людей.

ФГБУ «Колымское УГМС» опровергло данную информацию, заявив, что погода будет «совершенно заурядной».

- Сила ветра будет находиться в диапазоне от 15 до 20 метров в секунду, что является обычной ситуацией для этого региона в зимний период, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Колымское УГМС».

Управление также сообщает, что информация о возникновении ЧС не является достоверной, погодные условия будут стабильными, и жителям не стоит ожидать циклона и готовиться к ухудшению погоды.

В то же время в Хабаровский край придут сильнейшие морозы. С 23 по 27 декабря в Хабаровске и южных районах края ожидается понижение температуры от -18 до -33 градусов. В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что резкое похолодание может привести к аварийным ситуациям на ТЭК и ЖКХ. Кроме того, представители министерства рекомендуют жителям края воздержаться от поездок на дальние расстояния и долгого пребывания на улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аномальные морозы придут в Хабаровский край в конце недели

Среднесуточные температуры опустятся на семь градусов ниже нормы (подробнее)