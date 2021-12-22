Ирина Зикунова: «Мы вступили в период созидательной работы» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова рассказала «Комсомольской правде» - Хабаровск», с чем пришлось столкнуться думе в 2021 году, и чего ждать от года грядущего.

- Ирина Валериевна, какие решения Законодательной думы края в уходящем году можно назвать наиболее удачными?

- Я бы отметила уходящий 2021 как год очень высоких скоростей - возникновения вопросов, принятия решений. В выборный период их были сотни. Я начну с экономики. В этом году мы продлили умеренно мягкие условия по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей. Приняли закон, поощряющий экологически ответственное потребление владельцев автотранспортных средств - это сокращение ставки транспортного налога на электромобили. Очень хорошо зашла инициатива губернатора и правительства Хабаровского края разделить наш регион на шесть зон для получателей поддержки экономической деятельности. Мы адекватно решаем проблему жилья для детей-сирот. Теперь при поддержке профильных министерств они могут приобретать жилье в собственность в любом районе края. Смягчились условия для вхождения детей-сирот в этот проект, понижен возраст потенциальных претендентов на жилье.

- Могли бы вы определить степень влияния решений краевой думы непосредственно на жизнь рядовых граждан?

- Наиболее заметны для людей, конечно, действия исполнительной власти. Но власть представительная - это как бы проводник между желаниями людей и их претворением в жизнь. Ведь каждый депутат связан со своими избирателями непосредственно, каждый собирает наказы на своем округе, проводит встречи и держит открытую приемную. Обратная связь с населением очень плотная, это основная часть работы народного избранника. Избиратели на деле убеждаются, что они услышаны, а это, в свою очередь, пробуждает в них политическую активность. Народ по-настоящему участвует в управлении регионом, выборы 2021 года это наглядно показали. Представители многих партий прошли в представительные органы власти на местах. Мы вступили в период созидательного труда.

- Нельзя не упомянуть ковид, пандемия изменила нашу жизнь. Мы ее преодолеем?

- Мы должны сделать все, что от нас зависит. Пришел ковид - и мы столкнулись с беспрецедентными вызовами. У нашего общества нет сопоставимого опыта противостоять эпидемии. Ведь жизнь - личная, общественная, политическая, экономическая - любая - состоит из контактов. А ковид заставляет нас отказываться от этих контактов, сокращать их. Общество несет потери в разрыве связей из-за невозможности лично преподавать, посещать какие-то мероприятия, ездить на отдых, собираться. Мы еще не осознали, сколько потеряли в этом. Государство имеет обязательства - решать эту проблему. По сути, небольшой накопленный опыт противостояния эпидемии говорит о том, что нам доступно только два пути. Один - это политика локдауна - перестать общаться, завесить лица масками и почти не дышать. Второй - накапливать массовый иммунитет. Третьего не дано. Тот пресловутый закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который вызвал столько споров - он как раз направлен на то, чтобы пробудить и аккумулировать внутренние силы общества в преодолении ковида. То есть победить иммунитетом. Ковид уже изменил наш мир и изменит еще. Он запустил, подстегнул процессы, которые иначе не шли бы с такой скоростью - проактивное оказание социальных услуг, цифровизацию, развитие программно-информационных платформ, дистанционное образование. Потом от этой синергии мы еще получим дополнительные бонусы и социально-экономические эффекты. Потом. Сейчас нам нужно спасти финансы, общество, социализацию, воспитание от этой напасти. И единственным правильным способом является вакцинация.

- Чего нам ждать от года следующего?

- Край развертывает свою социально-экономическую перспективу через решения в системе исполнительной власти - правительства региона и первого лица - губернатора Михаила Дегтярева. Пути развития края заданы губернатором как пять флагманских инициатив. По своей сути это - стратегические решения, конкретные проекты со сроками и исполнителями. Исток инициатив, и это очень правильно, в развитии экономики. Горизонт предстоящей работы простирается от 2022 года до конца десятилетия. Законодательная дума Хабаровского края на этом развертывании управленческого цикла работы Михаила Дегтярева должна создать условия для того, чтобы в экономике сложились обстоятельства для занятости, в среде жизни людей - комфортное проживание и достойное здравоохранение. Чтобы мы получили инновационные импульсы через высокотехнологичное развитие транспортной и горно-обогатительной отраслей, машиностроения. В то же время в проектах губернатора серьезное место занимают вопросы досуга, туризма, культуры. Вот под эти цели депутаты должны будут создавать законодательную основу.