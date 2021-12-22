Эксперт: «Дальний Восток не может быть обделен вниманием Путина»

Владимир Путин ответит на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг 23 декабря президент России Владимир Путин проведет «Большую пресс-конференцию». Она будет транслироваться с 19:00 по хабаровскому времени. Мероприятие пройдет в очном формате в московском «Манеже».

Из-за коронавирусных ограничений пресс-конференция соберет только 500 журналистов.

- Обычно у нас бывает свыше 1000-1100, но сейчас, к сожалению, будет 500. И поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов. У нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, у нас будут зарубежные СМИ, и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ, - объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Формат пресс-конференции Владимира Путина будет очным. Все участники пресс-конференции обязаны сдать три теста на ковид.

- Мероприятие традиционное. Оно служит как бы итоговой точкой жизни страны и в то же время отправной точкой для будущего. Президент говорит не только о том, чего удалось достичь, но и том, чего ожидать. Он отвечает по всему спектру вопросов - от сложной внешнеполитической ситуации до экологии реки Амур. Я бы назвала большую пресс-конференцию более «крупнокалиберным» событием, чем, например, прямая линия, - считает председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко.

Эксперт отметила, что частные вопросы затрагиваться не будут, но и не стоит ждать от пресс-конференции остроты.

- Я думаю, наш Дальний Восток не будет обойден вниманием - слишком явно верховная власть в последнее время нами интересовалась. И Путин не раз давал понять, что на Дальний Восток Россия возлагает особые надежды - как на территорию возрождения страны. Такие пресс-конференции дают свой эффект. Это не вопрос веры или неверия власти. Это обнародование «горячих моментов» нашей жизни - то, на что будет обращено внимание. Сам спектр задаваемых президенту вопросов уже даст яркую картину того, что действительно волнует людей, - рассказала Галина Кононенко.

В первой - самой короткой пресс-конференции Путина приняло участие 400 журналистов. Длилась она 1 час и 35 минут. Президент ответил на 22 вопроса. Самая продолжительная - конференция 2008 года. Тогда она длилась 4 часа 40 минут, и за это время президент ответил на 106 вопросов.