Михаил Дегтярев: «WorldSkills выведет подготовку кадров для экономики на новый уровень»

Нацфинал позволит создать современные условия обучения и вывести подготовку кадров для экономики края на совершенно новый уровень, считает Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев и руководитель Агентства развития профессионального мастерства - WorldSkills подписали соглашение о проведении финала XI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2023 году в Хабаровске.

Вообще инициативу проведения в Хабаровском крае национального чемпионата профессионального мастерства Михаил Дегтярев озвучил в августе этого года перед участниками традиционной педагогической конференции. Чуть позже президент России Владимир Путин сказал свое «да». В своем выступлении на трибуне ВЭФ он выразился предельно конкретно: «поддерживаю и предлагаю в 2023 году провести в Хабаровске национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Уверен, это придаст дополнительный импульс развитию системы профессионального развития всего региона».

Хабаровск был определен столицей соревнований WorldSkills Russia по итогам конкурсного отбора.

Михаил Дегтярев выразил готовность принять финал WorldSkills Russia с 1 по 5 июня 2023 года и организовать соревнования по 80 компетенциям на территории международного аэропорта «Новый» имени Г. Невельского, а церемонии открытия и закрытия – на площадке СЗК «Платинум Арена», вмещающей более семи тысяч зрителей.

Главная задача – провести чемпионат на высоком уровне Фото: Правительство Хабаровского края

- Считаю, что для нас это стратегически важное мероприятие. Это поручение президента, и мы его выполним неукоснительно совместно с коллегами из WorldSkills Russia и правительством России. Нацфинал позволит создать современные условия обучения и вывести подготовку кадров для экономики края на совершенно новый уровень, обеспечить социально-экономическое развитие и рост экономики в целом, – прокомментировал губернатор Хабаровского края.

Глава региона также отметил, что главная задача – провести чемпионат на высоком уровне, и это очень серьезный шаг и вызов. По его словам, стоит задача сориентировать молодых людей на работу на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, на современном производстве. Губернатор считает, что ребятам нужно продемонстрировать новые компетенции и дать шанс сделать карьеру в крупных проектах в сферах энергетики, транспорта, горнорудного дела, гостеприимства.

Организационная работа предстоит немалая. Распоряжением правительства региона будут утверждены план мероприятий по организации и проведению Финала на 2022–2023 годы, состав рабочей группы и оргкомитета. Первое заседание комитета состоится уже в январе 2022 года.

Генеральный директор Агентства WorldSkills Russia Роберт Уразов заявил, что традиционная система образования не всегда успевает за технологическими изменениями, при этом современные проекты требуют людей нового качества. Нацфинал WorldSkills Russia позволяет укрепить эту связку.

- Губернатором Хабаровского края было озвучено много новых проектов, связанных с современной переработкой, нефтепереработкой, кластером строительных материалов, традиционным для Хабаровского края авиастроением, в котором происходят грандиозные изменения. Но без людей, которые будут работать на этих производствах, качественных перемен не произойдет. Предстоящий чемпионат позволит поменять систему подготовки, добавив те компетенции, которых не хватает, – подчеркнул Роберт Уразов.

Сам факт проведения WorldSkills Russia в Хабаровске четко ложится в стратегию Михаила Дегтярева по развитию региона. В ее основу губернатор всегда ставил людей. Ведь именно наличие высококвалифицированных кадров и эффективной системы образования позволяют региону претендовать на роль главного промышленного кластера ДФО. Именно эти конкурентные преимущества и намерен развивать губернатор, внедряя новые подходы к профессиональному образованию, синхронизируя запросы производства с возможностью системы образования. А нацчемпионат «Молодые профессионалы» как раз проводится в рамках реализации нацпроекта «Образование».

В 2022 году в регион прибудут около 3 тысяч конкурсантов и экспертов из 85 субъектов страны, а также порядка 600 участников деловой программы. 30 тысяч школьников и студентов попробуют свои силы в профориентационных мероприятиях.