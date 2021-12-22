Фильтруй контент: в школах Хабаровска предложили запретить телефоны с интернетом

Сейчас невозможно представить жизнь без смартфона и интернета Фото: Борис КОКУРИН

Защита детей и подростков от пагубного влияния - горячая тема для Хабаровского края, особенно в свете недавних громких событий. В современном мире воздействие на неокрепшие умы оказывает не только окружающая среда, но и интернет. Как помочь ребятишкам не встать на скользкий путь, обсудили на шестом открытом форуме региональной прокуратуры.

Как помочь ребятишкам не встать на скользкий путь, обсудили на шестом открытом форуме региональной прокуратуры Фото: Прокуратура Хабаровского края

ВСЕГДА ОНЛАЙН

Сейчас невозможно представить жизнь без смартфона и интернета. Для детей и подростков это средство общения и развлечения. Многие ребята настолько привязаны к гаджету, что не выпускают его из рук даже на уроках, что не лучшим способом сказывается на усвоении информации.

Во многих школах края по согласованию с родителями запрещено пользоваться телефонами на уроках. Хотите поиграть или полистать ленту в соцсетях - для этого есть перемены. Но правилам следуют далеко не все, а забрать гаджет у ребенка - себе дороже: телефон - материальная ценность. Вот и придумали в ряде регионов страны ввести тотальный запрет на использование телефонов, особенно с интернетом.

- Генпрокуратура рассмотрела практику применения запрета на использование мобильных телефонов с выходом в интернет в школах. В результате у детей улучшилась успеваемость, соблюдение правил внутреннего распорядка, сократилось число преступных деяний. Мы внесли аналогичное предложение, - рассказал Иван Черепанов, начальник управления по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Хабаровского края.

Эксперимент предложили поставить на некоторых школах (либо классах) Хабаровска. Но только после переговоров с родителями, учителями и детьми. Без договоренностей эффект будет прямо противоположный - сообразительные школьники найдут способ пронести телефон.

- Совсем лишить детей телефона, наверное, невозможно, и против этого будут родители. Поэтому нужно вместе обговаривать, как и по каким правилам пользоваться смартфоном, чтобы это не мешало учебе, но при этом мамы и папы имели возможность наблюдать за ребенком в течение дня. Важно работать с родителями по контролю над контентом, который дети получают из интернета. Есть цивилизованные способы ограничения негатива. Например, в школах интернет отфильтрованный. В домашних условиях необходимо ставить аналогичные ограничения, - прокомментировала Юлия Зотова, замминистра образования и науки Хабаровского края.

ВОРУЮТ ДЕТИ И ИЗ ХОРОШИХ СЕМЕЙ

Помимо негатива из интернета, дети и подростки сталкиваются с огромным числом проблем, которые порой вынуждают их принимать неверные решения. Тяжелое семейное положение, плохие примеры перед глазами, привитые неверные ценности, насилие, издевательства со стороны сверстников - это лишь то, что приходит на ум в первую очередь.

Воспитать полноценного члена общества - первоочередная задача родителей. Но если мамы и (или) папы в силу каких-то причин не смогли справиться со своими обязанностями, в дело вступают органы профилактики. Для того чтобы ребенок не встал на скользкий путь, существует множество программ и мер: работа, отдых в детских лагерях, работа с педагогами и психологами, улучшение благосостояния семьи, встречи с интересными людьми и многое другое. Но порой и органы профилактики самоустраняются от решения проблемы.

- В моей практике был случай: мальчик из Комсомольска стоял на учете и похищал чужие вещи в Комсомольском районе. Органы профилактики друг с другом почти не взаимодействовали, информацию передавали с задержкой и в результате долго не могли установить истинных причин преступления. А ребенку просто нужен был велосипед, - поделился Иван Черепанов.

Бывают и ситуации, когда дети из благополучных семей идут на нарушение закона. Ребятишки могут решиться на это по разным причинам: из зависти, под давлением, в целях обратить на себя внимание. Дети могут не до конца понять, что, например, воровать - это плохо, или же родители не смогли верно преподнести это своему чаду.

- В таких случаях родителям важно не бояться обращаться за помощью к социальным педагогам, которые могут разъяснить азы законопослушного поведения. Профилактическая работа в школах и должна быть направлена на это. Но все исходит из семьи, и моральная обстановка дома во многом влияет на ребенка. Поэтому важно учитывать это и разговаривать со своим чадом, чтобы заметить тревожные изменения, - сообщил «КП» Сергей Китаев, начальник отдела по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Хабаровского края.

СТАТИСТИКА

В Хабаровском крае живет 278 тысяч детей и 70 тысяч подростков. Более 3,5 тысячи ребят живут в семьях, находящихся в социально опасном положении, еще пять тысяч - находятся под опекой. На учете состоит более 1,5 тысячи детей.

За 11 месяцев этого года дети и подростки совершили 429 преступлений, 22 из них - особо тяжкие. В общем объеме правонарушений это 4,1 процента, что выше среднероссийского уровня на 1,2 процента. Подавляющее большинство преступлений совершили парни - 86 процентов. Закон нарушили 173 подростка в возрасте 14-15 лет и 256 ребят от 14 до 16 лет.

В 2021 году несовершеннолетние становились жертвами преступлений 1413 раз, 34 ребенка погибло, треть из них - в Хабаровске. 37 ребятишек ушли из жизни в результате несчастных случаев на воде, дорогах, в заброшенных зданиях. По фактам смерти детей в регионе расследуется два уголовных дела.