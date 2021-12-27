Алексей Зарубин: «С премиальным клиентом Росбанка работают персональные менеджеры - обслуживание только в комфортной обстановке»

Алексей Зарубин, директор территориального офиса Росбанка в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

В 21 веке клиенты банковской сферы хотят получать комплекс услуг, который позволит быстро и эффективно решать вопросы, высвобождая драгоценное время для семьи и близких. О том, как решают эти задачи в Хабаровске, рассказал директор территориального офиса Росбанка в Хабаровске Алексей Зарубин.

- Кто такой премиальный клиент Росбанка? Всегда ли это подразумевает определенный уровень дохода и активов?

- Несомненно, уровень дохода важен, но не только это выделяет премиального клиента. В первую очередь это приверженность к определенному уровню сервиса, качеству обслуживания, индивидуальному подходу и к целому ряду привилегий.

- Какими особенными привилегиями пользуются премиальные клиенты Росбанка?

- Я бы выделил несколько направлений привилегий. Сервис для путешествующих. Priority Pass, Travel-бонусы, страхование как индивидуальное, так и для всех членов семьи, снятие наличных во всех банкоматах мира без дополнительных комиссий, открытие до семи счетов в разных валютах и выгодный курс конвертации. Второе направление - консьерж-сервис. Персональный ассистент, который 24/7 готов помочь нашему клиенту в решении самого широкого круга вопросов от организации путешествий, досуга, юридических и медицинских консультаций до помощи по дому. Например, пока вы на совещании, специалист консьерж-сервиса организует отдых в любой точке мира, закажет такси, интересную экскурсию, забронирует отель, и все это через удобное приложение, где клиент просто оставляет запрос. Даже звонить не потребуется. А ведь каждый клиент знает цену своего времени. Ну и самая главная привилегия - управление финансами. За каждым премиальным клиентом закрепляется персональный менеджер, а все обслуживание происходит в отдельном кабинете. Без очередей и ожидания, в комфортной обстановке. К самым занятым клиентам наш специалист может приехать на встречу в офис. Но все же основная задача персонального менеджера банка - помощь в разработке индивидуального финансового плана клиента, который поможет сохранить или приумножить средства клиента.

- Как формируется индивидуальный финансовый план?

- Персональный менеджер проводит анкетирование для того, чтобы помочь подобрать клиенту стратегию инвестирования в соответствии с его склонностью к риску, интересами и целями. Росбанк отличается качественным подходом к предложению инвестиционных продуктов. Мы проводим тщательный анализ рынка, оценку рисков, выбор оптимальных решений и партнеров. Наши клиенты очень ценят наш опыт, в том числе международный. Одна из наших ключевых особенностей - это поддержка группы Societe Generale, которая играет важную роль в мировой экономике на протяжении 150 лет и присутствует в 61 стране мира. Группа Societe Generale - признанный во всем мире эксперт на рынке финансовых услуг.

- На что еще стоит обратить внимание клиента при выборе банка для инвестирования?

Однозначно - надежность. Премиальное обслуживание предполагает особенный подход к управлению финансами, а также повышенные требования к самим банкам. Надежность становится основным фактором выбора финансового учреждения.

- Мы слышали, что в этом году Росбанк вошел в тройку самых надежных банков России по версии российского Forbes.

- Росбанк - единственный банк в стране, удерживающий позицию в топ-3 престижного рейтинга пять лет подряд.

- Возвращаясь к инвестициям. Какие тренды на рынке сейчас актуальны?

- По нашим данным, за прошедший год более 40% премиальных клиентов на рынке повысили свою инвестиционную активность. Мы наблюдаем рост интереса практически ко всей линейке инвестиционных предложений - от консервативных до агрессивных, предлагающих повышенную доходность. Многое зависит именно от опыта и склонности к риску клиента. У новичков и консерваторов пользуются спросом давно знакомые рынку страховые продукты ИСЖ, НСЖ, индивидуальный пенсионный план. Также я бы рекомендовал обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета. Их основное преимущество - налоговый вычет в размере 13% от внесенной суммы, который можно получить в дополнение к доходу от инвестиций или освобождение от уплаты налога. Особенно они актуальны в преддверии Нового года. Оформив ИИС до конца текущего года, уже в следующем можно получить первый налоговый вычет до 52 тысяч рублей. Сумма вложений - от 100 тысяч рублей и выше.

- А для опытных?

Для опытных инвесторов есть интересные предложения структурного доверительного управления, паевые инвестиционные фонды. Сейчас мы стремимся расширить нашу продуктовую линейку, чтобы закрыть потребности абсолютного большинства частных инвесторов. Для этого в рамках группы была создана управляющая компания «РБ Капитал», на базе которой запущены инвестиционные фонды, ориентированные на глобальные рынки и высокотехнологичные американские компании. Также клиентам банка доступны фонды, инвестирующие в российские акции, облигации и валютные облигации.

- Насколько для Росбанка актуальна цифровизация бизнеса?

- Как говорится, идем в ногу со временем. Мы запустили новый удобный мобильный банк, через который можно в том числе оформить кредит, открыть цифровые премиальные карты и решить много финансовых вопросов, не выходя из дома. Своим клиентам Росбанк также предлагает автоматизированный инвестиционный сервис Smart Invest. Он поможет подобрать инвестиционные активы, спрогнозирует ожидаемую доходность и будет полностью управлять портфелем.

- Как стать премиальным клиентом банка?

- Быстрее всего - оставить заявку на сайте Росбанка, указав только номер телефона, по которому можно связаться с вами. Сотрудник банка перезвонит вам для уточнения необходимой информации и дальнейших действий.

- Что бы вы пожелали на новый финансовый год нашим слушателям?

- Всем радиослушателям желаю отличного настроения, благополучия в семье, крепкого здоровья и, конечно, достижения новых финансовых высот в наступающем 2022 году.