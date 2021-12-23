Леденцы под запретом: разбираемся, насколько безопасны сладкие подарки в Хабаровске

Не все подарки прошли проверку качества Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Новый год является одним из любимых праздников у детей. Родители приносят елку, покупают мандарины, в школах проводятся утренники, дети находятся в предвкушении праздника. Ну и, конечно, Новый Год не обходится без сладких подарков. Красивые коробочки и пакеты с заветными сладостями – это то, с чем ассоциируется Новый Год у детей во многих российских семьях.

Состав подарка пытались узнать разными способами Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Но так ли все просто со сладкими подарками? Покупаем ли мы «кота в мешке»? Как обычному потребителю удостовериться, что он сделал правильный выбор при покупке праздничного набора в подарок?

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

В преддверии Нового года Роспотребнадзор поделился рекомендациями о выборе сладкого подарка для детей. Мы решили проверить, соблюдаются ли эти указания в Хабаровском крае. Для этого мы посетили сетевые магазины Хабаровска и сравнили предлагаемые товары с рекомендациям Роспотребнадзора.

Покупатели, видимо, решили посмотреть, что внутри подарочной упаковки Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Неприятной неожиданность оказались условия хранения сладких подарков на витринах. Вскрытые упаковки, отсутствие конфет в коробках, беспорядочно сваленные товары – вот, что мы увидели в магазинах.

В одной из коробок не хватало конфет Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Это напрямую противоречит первой и главной рекомендации Роспотребнадзора: упаковка подарка не должна быть нарушена.

Некоторые коробки с конфетами оказались измяты Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Кроме того, мы обнаружили и другие несоответствия.

- В маркировке товара должны содержаться сведения о сроках годности, условиях хранения, составе, изготовителе, показателях пищевой ценности продукта, - говорится в информации Роспотребнадзора.

Подарки упакованы по-разному Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Мы обнаружили, что в превалирующее число сладких подарков на полках магазинов кладут листок-вкладыш с данными сведениями о продукте внутрь упаковки с подарком. Таким образом, у потребителя нет возможности заранее быть проинформированным о таких важных аспектах, как, например, состав конфет и других сладостей.

ЯРКО, НЕ ЗНАЧИТ ПОЛЕЗНО

Роспотребнадзор не рекомендует покупать сладкие подарки, в состав которых входят синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным и потенциальные аллергены (ядра абрикосовой косточки, арахис). Кроме того, ведомство отмечает, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендуется для наполнения детских наборов. Однако на полках мы видим сладкие наборы, в составе сладостей которых находятся как арахис, так и синтетические красители и ароматизаторы.

В составе одного из подарков обнаружен арахис Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Также, мы нашли наборы, содержащие леденцы.

Запрещенные леденцы тоже нашлись Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Роспотребнадзор отмечает, что в случае, если в подарочном наборе находится игрушка, она должна быть помещена в отдельную упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Мы удостоверились, что во многих случаях потребитель не может заранее проверить, соблюдается ли это требование в покупаемом сладком подарке.

Мягкие игрушки должны храниться отдельно Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Редакция «КП» - Хабаровск» пришла к выводу, что нам, как покупателям новогодних сладких наборов, необходимо соблюдать осторожность при выборе подарка, обращать внимание на маркировки и сроки годности продуктов, а также на то, есть ли в составе продукта усилители вкуса и аромата, синтетические красители и ароматизаторы, потенциальные аллергены.

Ребенок явно не обрадуется такому сюрпризу Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Необходимо подходить к выбору подарка ответственно, чтобы он принес только радость и положительные эмоции у тех, кому он предназначается.

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