Леденцы под запретом: разбираемся, насколько безопасны сладкие подарки в Хабаровске

Не все подарки прошли проверку качества
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Новый год является одним из любимых праздников у детей. Родители приносят елку, покупают мандарины, в школах проводятся утренники, дети находятся в предвкушении праздника. Ну и, конечно, Новый Год не обходится без сладких подарков. Красивые коробочки и пакеты с заветными сладостями – это то, с чем ассоциируется Новый Год у детей во многих российских семьях.
Состав подарка пытались узнать разными способами
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Но так ли все просто со сладкими подарками? Покупаем ли мы «кота в мешке»? Как обычному потребителю удостовериться, что он сделал правильный выбор при покупке праздничного набора в подарок?
КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
В преддверии Нового года Роспотребнадзор поделился рекомендациями о выборе сладкого подарка для детей. Мы решили проверить, соблюдаются ли эти указания в Хабаровском крае. Для этого мы посетили сетевые магазины Хабаровска и сравнили предлагаемые товары с рекомендациям Роспотребнадзора.
Покупатели, видимо, решили посмотреть, что внутри подарочной упаковки
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Неприятной неожиданность оказались условия хранения сладких подарков на витринах. Вскрытые упаковки, отсутствие конфет в коробках, беспорядочно сваленные товары – вот, что мы увидели в магазинах.
В одной из коробок не хватало конфет
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Это напрямую противоречит первой и главной рекомендации Роспотребнадзора: упаковка подарка не должна быть нарушена.
Некоторые коробки с конфетами оказались измяты
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Кроме того, мы обнаружили и другие несоответствия.
- В маркировке товара должны содержаться сведения о сроках годности, условиях хранения, составе, изготовителе, показателях пищевой ценности продукта, - говорится в информации Роспотребнадзора.
Подарки упакованы по-разному
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Мы обнаружили, что в превалирующее число сладких подарков на полках магазинов кладут листок-вкладыш с данными сведениями о продукте внутрь упаковки с подарком. Таким образом, у потребителя нет возможности заранее быть проинформированным о таких важных аспектах, как, например, состав конфет и других сладостей.
ЯРКО, НЕ ЗНАЧИТ ПОЛЕЗНО
Роспотребнадзор не рекомендует покупать сладкие подарки, в состав которых входят синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным и потенциальные аллергены (ядра абрикосовой косточки, арахис). Кроме того, ведомство отмечает, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендуется для наполнения детских наборов. Однако на полках мы видим сладкие наборы, в составе сладостей которых находятся как арахис, так и синтетические красители и ароматизаторы.
В составе одного из подарков обнаружен арахис
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Также, мы нашли наборы, содержащие леденцы.
Запрещенные леденцы тоже нашлись
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Роспотребнадзор отмечает, что в случае, если в подарочном наборе находится игрушка, она должна быть помещена в отдельную упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Мы удостоверились, что во многих случаях потребитель не может заранее проверить, соблюдается ли это требование в покупаемом сладком подарке.
Мягкие игрушки должны храниться отдельно
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Редакция «КП» - Хабаровск» пришла к выводу, что нам, как покупателям новогодних сладких наборов, необходимо соблюдать осторожность при выборе подарка, обращать внимание на маркировки и сроки годности продуктов, а также на то, есть ли в составе продукта усилители вкуса и аромата, синтетические красители и ароматизаторы, потенциальные аллергены.
Ребенок явно не обрадуется такому сюрпризу
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Необходимо подходить к выбору подарка ответственно, чтобы он принес только радость и положительные эмоции у тех, кому он предназначается.
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