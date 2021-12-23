В Хабаровском крае средняя зарплата составила 57 776 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Росстат опубликовал свежие данные об уровне зарплат в Хабаровском крае. По информации ведомства за девять месяцев 2021 года, отмечен рост денежного вознаграждения за труд, он составил 9,8% к аналогичному периоду прошлого года. Назван средний размер зарплаты - 57 776 рублей (до вычета налога на доходы физических лиц).

Судя по цифрам, регион оказался на первом месте по темпам роста жалования в ДФО. Следом за нами идет Амурская область со средней зарплатой в 56 658 рублей. Реальный рост в Хабаровском крае с учетом индекса потребительских цен составил 104,4%.

- Я не могу с полной уверенностью прокомментировать эти данные. Их нужно соотносить с инфляцией, а она все же растет быстрее. Работодатели со своей стороны делают, что могут, чтобы уровень доходов работников не падал. В марте 2021 года мы подписали трехстороннее соглашение с правительством края и профсоюзами - о повышении минимальной зарплаты. И она была повышена. Конечно, это все работает, когда зарплата начисляется «белая», - прокомментировал Сергей Смоленцев, председатель регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края».

Рост заработных плат зафиксирован в базовых отраслях реального сектора экономики региона: обрабатывающие производства (114,9%), строительство (120,1%), транспорт (111,8%), добыча полезных ископаемых (105,3%).

Наиболее пострадавшие от пандемии сферы получили государственную поддержку и смогли восстановить уровень зарплаты и уйти «в плюс». Это наблюдается в общественном питании (140,8%), гостиничном хозяйстве (139,4%), сфере культуры и организации досуга (115,8%) и торговле (112,9%).

Средняя заработная плата в образовании, здравоохранении и культуре по итогам января - сентября 2021 года составила 51 343 рубля. То есть «социалка» выросла на 104,3% к аналогичному периоду 2020 года.

- Картину дает официальная зарплата. То есть бюджетники - федеральные, краевые, муниципальные. Реальное положение дел другое. Малый и средний бизнес перестали приглашать на участие в принятии решений. Предприниматели о повышении не говорят - они стараются выжить. Но с ними никто не советуется. Они только страдают от ковидных ограничений и стараются спасти свои небольшие предприятия всеми способами. А между тем малый и средний бизнес дает 30% занятости в Хабаровском крае, - говорит Сергей Мазунин, председатель Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».