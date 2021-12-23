Два года не отходит от могилы: в ЕАО завелся местный «Хатико»

Преданный пес живет не уходит с кладбища. Фото: Instagram @hachiko_bir

На кладбище села Дубовое в ЕАО, которое расположено 52 километрах от Биробиджана, живет одинокая собака. По словам местных жителей, животное уже два с половиной года сторожит могилу погибшего хозяина, питается, чем придется. Собаку неоднократно пытались поймать, чтобы забрать с кладбища, однако та никого к себе близко не подпускает и чуть что сразу убегает. Время от времени преданного пса подкармливают сердобольные местные жители. Зимой это происходит не часто.

- Собака вырыла себе нору где-то среди могил – там и живет. Последний раз я видела собаку три дня назад. Обычно ее подкармливают, когда кого-то хоронят или проведывают. До этого кладбища от села два километра, каждый день туда не будешь ходить. Эту собаку местные уже давно знают, я ее о ней узнала с мая месяца. Говорят, ее привезли с города родственники умершего во время похорон, да так и бросили одну на кладбище. Видать, просто избавились, - рассказала «КП-Хабаровск» одна их жительниц села Дубовое.

Собака никого к себе не подпускает. Фото: Instagram @hachiko_bir

Никто из родственников умершего так и не забрал себе бедную собачку, оставив животное, по сути, на голодную и холодную смерть.

По словам сельчанки, местные активисты задумали поставить на кладбище будку, чтобы собака не замерзла суровыми морозными ночами.

- Будку должны поставить уже 23 декабря, мне даже пообещали скинуть фото. Я думаю, собака питается фазанами, которых много в округе и тем, что находит на кладбище. Целенаправленно местные ее не кормят. Пес довольно юркий и живучий и сам находит себе пропитание, - поделилась с «Комсомолкой» Олеся Чергиновская, волонтер приюта «Хатико».

Также забрать себе собаку захотел один из сельчан. Информацию о собаке опубликовал у себя в Instagram биробиджанский приют «Хатико». Пост вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Время от времени животного подкармливают местные жители. Фото: Instagram @hachiko_bir

- Нам бы, людям, поучиться такой преданности, - пишет @iuliiasafonova5558.

- Мы его пытались поймать, но безрезультатно! Готовы забрать, - пишет @kravchuk3728.

Сотрудники приюта в ответ на комментарий @kravchuk3728, написали, что могут помочь в отлове, но не обещают, что получится. Всех, кого заинтересовала эта история, могут обращаться в директ приюта для животных.

Напомним, 10 июня 2018 года в Комсомольске-на-Амуре состоялось торжественное открытие памятника комсомольской Хатико - собаке по кличке Найда, которая на протяжении двенадцати лет жила в сквере у швейной фабрики и ждала своего хозяина, погибшего в ДТП. Найда погибла в августе 2016 года под колесами автомобиля.

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