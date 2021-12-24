«Оружейный барон» из Хабаровского края устроил распродажу гранат и патронов ради переезда

Арсенала хватит, чтобы вооружить как минимум взвод Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

В погоне за мечтой люди готовы на безрассудные поступки, которые могут поломать жизни. Это доказал 69-летний Игорь (все имена изменены - прим. ред.) из поселка Хальгасо. Мужчина загорелся целью: уехать из Хабаровского края навсегда. Но для столь отважного шага необходимы деньги, и чем больше, тем лучше.

Владелец арсенала загорелся целью: уехать из Хабаровского края навсегда Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

Вопросом переезда на запад Игорь занялся вплотную летом 2021 года. Постепенно распродавал имущество: строительную технику и… внушительный оружейный арсенал, которого хватит, чтобы вооружить как минимум взвод. Убойный запас состоял из четырех пистолетов, двух гранат, более 4700 патронов разного калибра, около четырех килограммов взрывчатки, часть из которой переплавлял из снарядов для удобного хранения, 16 детонаторов и 20 метров бикфордова шнура.

Экспертиза арсенала показала: оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

- Арсенал он начал собирать в 90-х годах: ходил по заброшенным воинским частям, находил боеприпасы и оружие, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

Арсенал он начал собирать в 90-х годах Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

На бульдозер и арсенал нашелся покупатель - 34-летний Геннадий. Он хотел «навариться» на сделке - продать оружие и боеприпасы подороже. Мужчины ударили по рукам, не подозревая, что находятся на карандаше у ФСБ. Чекисты взяли партнеров во время очередной сделки, ее сумма не раскрывается. Экспертиза арсенала показала: оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы.

На бульдозер и арсенал нашелся покупатель Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

В отношении Геннадия было возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему» и «Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств». Игорь обвинялся как в покушении на незаконный сбыт огнестрельного оружия, так и в его продаже.

Мужчина ходил по заброшенным воинским частям, находил боеприпасы и оружие Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

- 29 ноября первый фигурант был признан виновным, суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 22 декабря второй обвиняемый был приговорен к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ РФ по Хабаровскому краю.