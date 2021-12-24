Марина Лоскутникова: «Новое здание Дальневосточного художественного музея будет не менее 17 тысяч квадратных метров»

Марина Лоскутникова, первый замминистра культуры Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дальневосточный художественный музей получит новое здание. Об этом заявил во время расширенного заседания губернатор Михаил Дегтярев. К слову, сейчас в культурном учреждении насчитывается около 16 тысяч уникальных подлинных произведений изобразительного искусства, и всем им необходимо свое место. О том, как будет выглядеть новое здание, как часто музей получает картины либо другие ценные вещи от дарителей, как развивается конкуренция в музейной сфере, и что готовит к новому году Дальневосточный художественный музей, обсудили в эфире радио «КП» с первым замминистра культуры Хабаровского края Мариной Лоскутниковой.