Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 3:05

Марина Лоскутникова: «Новое здание Дальневосточного художественного музея будет не менее 17 тысяч квадратных метров»

В учреждении насчитывается около 16 тысяч уникальных подлинных произведений искусства
Ульяна КОСКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Марина Лоскутникова, первый замминистра культуры Хабаровского края

Марина Лоскутникова, первый замминистра культуры Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дальневосточный художественный музей получит новое здание. Об этом заявил во время расширенного заседания губернатор Михаил Дегтярев. К слову, сейчас в культурном учреждении насчитывается около 16 тысяч уникальных подлинных произведений изобразительного искусства, и всем им необходимо свое место. О том, как будет выглядеть новое здание, как часто музей получает картины либо другие ценные вещи от дарителей, как развивается конкуренция в музейной сфере, и что готовит к новому году Дальневосточный художественный музей, обсудили в эфире радио «КП» с первым замминистра культуры Хабаровского края Мариной Лоскутниковой.

Общество: ВОПРОС ДНЯ