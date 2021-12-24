Температурный «беспредел»: синоптики рассказали, когда в Хабаровском крае закончатся аномальные морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

Ужасный мороз настиг Хабаровский край. Буквально сегодня в краевой столице наблюдается снижение температуры до -37 градусов. Находиться на улице дольше 20 минут уже достаточно сложно, ведь даже легкое дуновение ветерка ощущается, как удар от безжалостного врага. При этом специалисты напоминают, что морозы в сочетании с высокой влажностью могут стать причиной переохлаждения организма и обморожения.

Синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» рассказали, когда в Хабаровском крае закончится ледяной ад, и чего ждать на выходных.

- На выходных в Хабаровске и Хабаровском крае в целом без осадков, в отдельных районах возможен небольшой снег. Ночные температуры от -33 до 40 градусов, дневные температуры от -23 до -30 градусов. В отдельных районах ночные температуры будут понижаться до -45 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Вряд ли при таких температурах получится покататься на коньках или хотя бы часик погулять по парку. Но, по словам синоптика, вскоре хабаровчане смогут чуть выдохнуть.

- До понедельника ожидается сохранение низких температур с отклонением от климатической нормы на 7-10 градусов. Но уже со следующей недели морозы будут несколько ослабевать. В утренние часы мы можем получить температурный режим чуть выше -30 градусов для Хабаровска и южных районов края. Дневные температуры еще будут оставаться низкими - от -21 до -26 градусов, - добавила Галина Брынцева.

В связи с сильным понижением температуры воздуха жителям региона рекомендуется тщательно планировать свои выходы на улицу и тепло одеваться.