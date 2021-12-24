Юные участники и их родители получили призы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Определились победители фотоконкурса «Новогодняя игрушка», проводившегося «КП»-Хабаровск».

Для участия было необходимо сфотографировать новогоднюю игрушку, сделанную ребенком, и загрузить фотографию на наш сайт. Игрушка могла быть выполнена из любых подручных материалов. Оригинальность исполнения - приветствовалась. Конкурс проводился с 3 по 22 декабря. Как всегда, победители определялись путем голосования.

Итоги конкурса «Комсомолка» подвела 24 декабря. Финалисты получили ценные призы от наших спонсоров. По традиции чествование победителей проходило в студии радио «КП»-Хабаровск». Между победителями разыгралась нешуточная битва.

Победителем конкурса стал 7-летний Лев Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Золото» досталось 7-летнему участнику по имени Лев. За его игрушку читатели «КП» отдали 864 голоса. Второе место одержала игрушка участницы по имени Марьяна, за нее проголосовали 835 пользователей. Замыкает тройку лидеров Савелий (483 голоса). За игрушку юной Кристины отдали голоса 330 участников. Пятерку лидеров замыкает участница по имени Злата (293 голоса).

Финалисты смогли почувствовать себя в роли радиоведущих Фото: Сергей ПЯТКОВ

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«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Новогодняя игрушка». Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это выбрать понравившееся фото новогодних игрушек, сделанных вашим ребенком, и загрузить его на наш сайт (подробнее)