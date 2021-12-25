Гостайна за взятку: экс-полицейский пойдет под суд за выдачу секретов следствия в Хабаровском крае

Экс-полицейский оказался за решеткой с обвинением по трем тяжким статьям Уголовного кодекса Фото: Александр ГЛУЗ

Валерий (имя изменено - прим. ред.) верой и правдой служил оперуполномоченным отделения уголовного розыска в Вяземском районе. В 2020 году мужчина свернул на скользкий путь и стал тем, с кем боролся. Экс-полицейский оказался за решеткой с обвинением по трем тяжким статьям Уголовного кодекса.

МАНЯЩАЯ СОЯ

В 2020 году с поля кто-то украл урожай сои, принадлежавший коммерческой компании. Руководство предприятия обратилось в полицию, подозреваемых нашли, начались следственные действия. Глава службы безопасности обобранной фирмы не стал дожидаться окончания расследования. Мужчина связался с Валерием и предложил сделку: «Я тебе 100 тысяч рублей, а ты мне рассказываешь про подозреваемых и ходе дела». Экс-опер согласился и выдал данные, составляющие государственную тайну.

В руках главного охранника обворованной компании оказалось мощное оружие - информация. Мужчина вышел на двух подозреваемых в хищении сои и, козырнув тайными знаниями, стал требовать деньги. За 1,5 миллиона рублей глава службы безопасности обещал помочь прекратить уголовное дело. Но подозреваемые на уловки не повелись и обратились в ФСБ.

АРЕСТ

В декабре 2020 года главного охранника взяли при передачи взятки под контролем чекистов. Бывший полицейский был задержан аналогичным образом. Уголовное дело в отношении экс-оперативника было возбуждено по статьям «Получение взятки», «Разглашение государственной тайны» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Следователем получены исчерпывающие доказательства, изобличающие сотрудника полиции в совершении инкриминируемых ему преступлений, несмотря на непризнание им вины: допрошены свидетели случившегося, назначены и получены результаты экспертиз, проведены осмотры и обыски, а также иные следственные и процессуальные действия, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

- После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Хабаровский краевой суд. За совершенные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, - сообщила Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Уголовное дело в отношении главы службы безопасности рассматривает суд.