Территория самой большой пещеры Хабаровского края и Дальнего Востока будет взята под охрану. Фото: Архив Дальневосточного центра туризма

Территория вокруг самой крупной пещеры Дальнего Востока, «Прощальной», будет взята под усиленную охране. С 2022 года объекту будет присвоен статус памятника природы краевого значения. Об этом распорядился губернатор региона Михаил Дегтярев.

– Введенный режим охранной зоны ограничит хозяйственную деятельность на этой территории. Теперь здесь запрещены взрывные и строительные работы, любая деятельность, приводящая к развитию опасных геоморфологических процессов и нарушению гидрогеологического режима, к возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов, – отметил и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Он также отметил, что никакого запрете на экскурсии в пещеру введено не будет, так как она пользуется большой популярностью у туристов и спелеологов. Однако территория вокруг довольно дикая и по-настоящему опасная, поэтому гулять там можно только группами и в компании гида.

«Прощальную» открыли в 1978 году выпускники Хабаровского политехнического института. Пещера расположена в 300 километрах от краевого центра, а длина ходов достигает полукилометра. Внутри пещеры четыре больших зала с ходами, галереями и колодцами.

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