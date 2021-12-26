Михаил Дегтярев: «Мы продолжим работать над поставленными президентом задачами» Фото: Правительство Хабаровского края

Президент России Владимир Владимирович Путин во время своей ежегодной пресс-конференции осветил стратегические темы экономики и социальной сферы, бюджетной и внутренней политики. Хабаровский край ни разу не был назван в ответах главы государства напрямую, но концепция развития государства в случае нашего региона полностью согласуется со стратегией внутри самого края.

Президент еще раз подчеркнул, что Дальний Восток требует к себе особого внимания. Что это значит на местном уровне?

Михаил Дегтярев: «Мы продолжим работать над поставленными президентом задачами». Фото: kremlin.ru.

- Это отношение нашего национального лидера заложено в стратегии развития Хабаровского края, которая была представлена в начале декабря. Напомню, там пять флагманских инициатив, которые направлены на то, чтобы динамично развивать экономику, создавать высокотехнологичные рабочие места с достойной зарплатой, укреплять социальный сектор, возводить школы и детские сады, проводить реновацию дальневосточных городов, - комментирует ответы президента на вопросы журналистов губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава региона увязывает стратегию развития Хабаровского края с курсом главы государства. Он это делает совершенно естественно. Например, когда Путин говорит о восстановлении первичного звена медицины в регионах и решении кадровой проблемы здравоохранения, Дегтяреву нет смысла даже комментировать. Потому что в стратегии развития Хабаровского края, обнародованной им в начале декабря, изложена четкая программа действий. Которая, заметим, стала результатом кропотливого и продолжительного анализа состояния дел в этой области и готовилась не одни месяц.

- Для решения проблемы кадрового дефицита ставлю задачу не только увеличить набор студентов-медиков и обеспечивать квартирами медработников, но и поступательно решать проблему первичного звена краевой. Для этого запускается проект «Территория здоровья. Растим будущее». Его основная цель - доступность качественной медицинской помощи для каждого человека. Нужно закреплять специалистов в государственных медицинских организациях. Для этого требуется поставить цель и достигать ее - ежегодно трудоустраивать в медицинские организации края по 250 выпускников нашего Медуниверситета, а также 100 врачей-специалистов после ординатуры, - сказано Михаилом Дегтяревым в «Стратегии».

Подобный подход позволил привлечь к решению задач по форсированному развитию региона федеральные средства и внимание первых лиц страны. Благодаря этому сдвинулись с мертвой точке проблемы, не решавшиеся долгие годы и считавшиеся «вечными».

Владимир Путин отдельно остановился на теме сокращения безработицы. А у нас это уже сделано.

- Наш край показывает хорошую динамику по снижению числа безработных, опережая среднероссийские показатели. Мы, выполняя задачу президента, уверенно вышли на допандемийный уровень, - пишет губернатор в своем телеграмм-канале.

И так по всем пунктам – от расселения аварийного жилья до строительства дамб и борьбы с лесными пожарами.

Политические и экономические эксперты – местные и федеральные – давно уже отмечают этот стиль политики Дегтярева – работать на опережение. Особые отношения с президентом страны. Глава региона неоднократно просил Владимира Путина о помощи в решении волнующих всех жителей края проблем и получал ее.

Но, пожалуй, самое важное – это системность работы властей Хабаровского края. Они увязаны с основными векторами федеральной политики и нацелены исключительно на улучшение качества жизни в регионе и реализацию поставленных главой государства задач.

- Мы благодарим Владимира Владимировича за поддержку, за развитие уникальных программ развития территорий, которые показывают реальный результат. При этом в нашей ежедневной повестке - социальная политика и поддержка бизнеса, вопросы здравоохранения и цифровизация, проблемы ЖКХ и наращивание темпов жилищного строительства, комплексное развитие села. Мы безусловно продолжим работать над поставленными президентом задачами. Цель – изменить к лучшему жизнь каждого жителя Хабаровского края, - подводит итого Михаил Дегтярев.

Эта синхронизация стратегий развития страны и Хабаровского края позволила и еще позволит региону привлечь дополнительные ресурсы на развитие приоритетных отраслей.