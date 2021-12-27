Салюта не будет: хабаровчане остались без новогодних фейерверков Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Хабаровском крае до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе. Стало известно, смогут ли жители Хабаровска насладиться праздничными фейерверками в ночь на 1 января 2022 года. Как оказалось, исключения не будет, салюты также попали под запрет.

- Утвержденных точек салюта в этом году нет. Обычно фейерверк запускали в парке «Динамо», но, поскольку сейчас не проводят массовые мероприятия, точек салюта не будет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Фастовец, руководитель пресс-службы администрации Хабаровска.

Можно предсказать, что из-за отмены салютов хабаровчане будут устраивать пиротехнические запуски самостоятельно, ведь сейчас салют может купить любой желающий в специализированных магазинах.

- В период новогодних праздников все наши боевые подразделения будут находиться на дежурстве в повышенной готовности. В случае возникновения каких-либо ситуаций подразделения будут оперативно прибывать на место для оказания помощи, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Чтобы обезопасить себя при использовании пиротехники, необходимо следовать определенным правилам.

- Точки запуска салютов должны находиться на удалении от жилых домов и построек, а также соответствовать требованиям безопасности. При соблюдении техники безопасности ни к каким происшествиям запуски салютов не должны привести, - рассказала Екатерина Потворова.

Зачастую проблемы возникают именно при несоблюдении правил.

- Граждане, к сожалению, запускают пиротехнические изделия обычно в своих дворах, что приводит к различным опасным ситуациям. Самое главное не забывать о том, что это не только угроза пожара, но и угроза травматизма людей. Поэтому необходимо соблюдать крайние меры осторожности. Не давать запускать изделия детям и находиться в трезвом состоянии во время запуска салютов, - добавила Екатерина Потворова.

Конечно, салюты на Новый год стали уже традицией во многих семьях, однако не стоит забывать о технике безопасности. Лучше один раз пропустить фейерверк и насладиться грандиозным зрелищем через трансляцию на телевидении, чем провести Новый год в травмпункте.

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