Стефания Супрун: «Детский напиток «Доромарин» улучшает иммунитет - это архиважно в условиях коронавируса»

Стефания Супрун, главный научный сотрудник хабаровского филиала «Дальневосточного центра физиологии и патологии дыхания» - Научно-исследовательского института охраны материнства и детства. ФОТО: предоставлено героем программы

Еще в детском возрасте врачи советуют принимать пищу, обогащенную витаминами и минералами. В противном случае их дефицит может отразиться на здоровье ребенка. Например, если в питании мало йода, возможны проблемы с щитовидной железой, обменными процессами в целом, и в головном мозге в частности, ростом ребенка. К слову, восполнить дефицит йода могут продукты из морских водорослей.

Как сообщила главный научный сотрудник Хабаровского филиала «Дальневосточного центра физиологии и патологии дыхания» - Научно-исследовательского института охраны материнства и детства Стефания Супрун, компания «Дары морей» сделала продукт, ориентированный именно на детский возраст. Это уникально. Дети в целом плохо переносят запах водорослей, но напиток безалкогольный «Доромарин» пьют с удовольствием.

- В нашем институте совместно с производителями «Дары морей» в течение полутора лет мы проводили очень серьезные исследования на высокотехнологичном уровне. У нас есть документы, сертификаты, лицензии, которые позволяют использовать этот продукт именно для детей. Практически самое важное действие оказывает непосредственно ламинария - вид дальневосточных водорослей, а сок используется для улучшения вкусовых качеств продукта и служит дополнительно источником витаминов и микроэлементов. Во время исследований мы получили важные положительные результаты по иммунитету, что приводит к снижению заболеваемости бронхолегочной системы и других инфекционно-зависимых патологий.

Стефания Викторовна рассказала, что сейчас у детей целая проблема - избыточная масса тела, метаболический синдром, в том числе нарушение холестеринового обмена.

Также получены результаты по улучшению соотношения холестерина: увеличивается его «хорошая» (полезная) часть и снижается «вредная», из-за которой потом образуются бляшки в сосудах, а это риск инфарктов и инсультов в старшем возрасте. Плюс ко всему «Доромарин», являясь природным энтеросорбентом, улучшает кишечное пищеварение. Таким образом, у этого продукта есть определенные и важные лечебно-профилактические свойства. Он улучшает иммунитет, обменные процессы, функции головного мозга, положительно влияет на щитовидную железу. «Доромарин» не относится к БАДам.

Если профилактировать все это с детства, то можно получить более здоровое население в будущем.