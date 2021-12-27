Защита несовершеннолетних и компенсация проезда: в закдуме Хабаровского края рассказали о новых законопроектах

Один из законопроектов касается компенсации фактической стоимости проезда и провоза багажа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2021 году Законодательная дума Хабаровского края работала в скоростном и динамичном ритме в условиях распространения коронавирусной инфекции, оперативно реагируя на вызовы из внешней среды. Всего за год планировалось рассмотреть 18 законопроектов, однако удалось рассмотреть 132. Это показало, что дума способна подстраиваться под новые условия.

Из основных направлений, успешно реализованных в уходящем году, в думе Ирина Зикунова отметила повышение эффективности деятельности думы, возмещение транспортных расходов для депутатов, которые приезжают на заседания личным транспортом самостоятельно, а также понижение уровня кворума для принятия решений.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Впереди у закдумы огромная работа. В ближайшей перспективе три крупных законопроекта. Здесь как поддержка сельского хозяйства, так и работа над усовершенствованием системы защиты несовершеннолетних.

Законопроект о поддержке сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае направлен на развитие регионального бренда, продвижение продукции класса органик и возможность квалифицировать дополнительно какие-либо инструменты поддержки сельскохозяйственной отрасли. Уже не первый год регион остро нуждается в продукции местного производства.

Второй законопроект, практически готовый к принятию, касается компенсации по фактической стоимости проезда и провоза багажа для лиц, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

- До сих пор окончательный расчет производился по возвращении из отпуска. Сейчас это можно сделать по купленным билетам и получить компенсацию до начала отпуска, - рассказала Ирина Зикунова.

Последний, но не менее важный законопроект касается защиты прав несовершеннолетних. Для региона уходящий год был богат на несчастные случаи с участием детей. Это вынудило законотворцев дополнить имеющийся документ новыми нормами по мониторингу деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ

Кроме того, думу ожидает работа по приведению в соответствие регионального законодательства. Это связано с тем, что в этом году в системе законов, регулирующих публичную власть, произошли серьезные перемены. Как только законопроект о местном самоуправлении будет принят, в течение трех месяцев дума приведет в соответствие и региональное законодательство.

Впереди у думы работа над повышением экономической эффективности, качества жизни граждан, технологического развития и качества досуга и туризма.

- Надеюсь, что дума будет работать оперативно и быстро. Так как, чем быстрее будут создаваться законодательные институты, тем быстрее правительство вместе с инвесторами будет проходить инвестиционную стадию, и тем быстрее граждане воспользуются выгодами эксплуатационного этапа таких проектов.