Бахт Мавланов: «Стратегия Дегтярева разовьет туризм в течение пятилетки»

Туризм может стать одним из магистральных драйверов социально-экономического будущего края Фото: Правительство Хабаровского края

Одна из самых характерных особенностей стратегии развития Хабаровского края, представленной губернатором Михаилом Дегтяревым в декабре, это разрушение стереотипов. Инициативы, которые он озвучил и которые постулируют направления действий регионального правительства на следующие несколько лет, иногда кажутся фантазийными. Однако таковыми не являются, так как они структурированы в виде подробного плана и за каждым - весьма скрупулезно просчитанный бюджет.

Например, туризм. Хабаровский край не входит даже в двадцатку туристических макросов страны. Однако у региона есть то, чего нет у многих - некая тревелная неизведанность, потенциал. Туризм может стать одним из магистральных драйверов социально-экономического будущего края.

- Таких уникальных природных данных и артефактов, самобытной культуры и гостеприимства, как в Хабаровском крае, нет нигде. И сейчас мы проводим «перезагрузку» туристической отрасли края. Это направление включает три опорных проекта: «Амур - дорога тысячелетий», «Дальневосточный художественный музей» и «Спортивная столица на Востоке России», - сказал Михаил Дегтярев на расширенном заседании краевого правительства.

Инициатива звучит как «Край притяжения. Туризм в удовольствие».

МАГНИТЫ

Проект «Амур - дорога тысячелетий» для нас естественен. Он направлен на развитие культурно-познавательного, рекреационного, круизного и яхтенного, экологического, промыслового и промышленного видов туризма. Губернатор не скрывает, что заручился поддержкой федерального центра для реализации этих планов. С помощью Москвы мы создадим туристические точки притяжения.

На протяжении всего 2021 года Дегтярев в разных местах и по разным поводам эти «магниты» упоминал и описывал. Скажем, его план построить самую протяженную набережную на Востоке России длиной девять километров уже проводится в жизнь. Ее проект утвержден, работы ведутся. Укрепляются дамбы и насыпи, Амур в черте города медленно, но верно берется в искусственные берега. Во время инспекций прибрежных речных районов губернатор говорил, что «на всем пешеходном маршруте создадим точки притяжения: яхтенная лагуна, аквапарк с гостиницей, новое здание речного вокзала к 2027 году и другие объекты».

Глобальный и перспективный проект - спортивно-туристический комплекс «Хехцир» со статусом международного круглогодичного объекта и пропускной способностью 200 тысяч человек в год. Он планируется к сдаче в 2026 году для любителей активного отдыха в пригороде Хабаровска.

Не меньший фокус внимания - остров Большой Уссурийский, где будет открыт грузопассажирский автомобильный пункт пропуска. Дегтярев его назвал «Восточными воротами» для туристов.

Отраслевые форумы - одна из излюбленных форм консолидации проектов и инвестиций для краевого правительства. И туризм здесь не исключение.

- Для оживления деловой и событийной активности в этой сфере предлагаю в 2022 году провести в Хабаровском крае всероссийский форум с приглашением представителей крупных компаний туристической отрасли России и зарубежья. Пусть гости оценят возможности нашего региона для расширения своего бизнеса и станут нашими партнерами: проложат здесь новые маршруты, построят курорты и гостиницы. Культурной частью форума может стать фестиваль-конкурс приключенческого туризма. Мы соберем авторов фото- и киноработ о туризме в России. Выберем лучшие проекты в разных номинациях. Пригласим профессиональных путешественников для раскрытия потенциала нашего края, - резюмировал Михаил Дегтярев.

Глава региона дал поручение ответственным лицам в правительстве провести в 2022 году в Хабаровском крае всероссийский туристический форум и фестиваль приключенческого туризма.

Что же касается Дальневосточного художественного музея, то совершенно естественно, что он попадает именно в туристический кластер. По сути, это полноценный «дальневосточный Эрмитаж», только, как говорится, не очень раскрученный и с явным недостатком площадей. Судите сами: коллекция ДВХМ насчитывает более 14 тысяч экземпляров, в том числе около девяти тысяч художественных произведений мирового значения. Однако одновременно выставляется только 5% экспонатов. Негде демонстрировать сокровища культуры.

Для музея будет построено новое здание. Это будет символ культуры края, которая является равнозначной частью общекультурного достояния России. Этот проект должен быть реализован в 2024 году.

СПОРТ И КОЛОРИТ

Наконец, спорт. «Спортивная столица на Востоке России» - программа комплексная и многозадачная. Хабаровский край по стратегическому плану будет номинироваться на проведение крупнейших всероссийских и международных спортивных мероприятий, включая соревнования самого высокого уровня. Для этого в крае до 2026 года будет построено и реконструировано 28 объектов спорта в городах и районах. Кстати, упоминавшийся спортивно-туристический комплекс «Хехцир» как раз из числа новых инфраструктурных проектов.

Бахт Мавланов: «Стратегия Дегтярева разовьет туризм в течение пятилетки». Фото: с личной страницы Бахта Мавланова. Фото: Социальные сети

- Стратегия губернатора в отношении туризма многослойна. Она делает ставку на то, что является отличительными особенностями нашего региона. Природа, этнография, Амур и географическое положение. Привязка нашей главной реки к стратегии - это основное. Нечто подобное в свое время было сделано с Амазонкой - та же неосвоенность, малодоступность, климатические особенности. Но - те же малые народы, рыбалка, притягательная природа. По колориту мы не уступаем. Амазонку Бразилия сделала туристическим фетишем, и теперь там отдыхают миллионы человек в год. Просто круизы, яхты, отдых на лимане, рыбалка. Амур может «стрельнуть» так же. И во всем остальном тоже. У нас уникальная ихтиофауна, восемь видов китов у побережья! Ковид рано или поздно пройдет, и при наличии туристической инфраструктуры мы сможем привлекать туристов из восточной зоны планеты - Китай, Корея, Япония. Малая авиация, которая сейчас уже встала с колен, поможет сделать доступными самые далекие уголки края. Здесь можно развивать как массовый, так и индивидуальный туризм. Я думаю, стратегия позволит это сделать в течение пятилетки, - считает Бахт Мавланов, генеральный директор ООО «Дальневосточные Экспедиции».