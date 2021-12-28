О дефиците лосося рассказали в Законодательной думе Хабаровского края

В 2021 году жители края столкнулись с ситуацией, когда рыба не пришла в Амур в том объеме, в котором ожидалось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пресс-конференции Законодательной думы Хабаровского края председатель думы Ирина Зикунова ответила на острые вопросы журналистов и рассказала, какие сферы жизни региона получат развитие в 2022 году.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ирина Зикунова отметила, что качественного изменения в краевом бюджете ждать не стоит. Наибольшее вложение средств, как и раньше, получит сфера социальной защиты населения. Это связано с постоянными социальными выплатами сиротам, инвалидам, пожилым гражданам и так далее.

На втором месте по распределению бюджета стоит сфера образования, затем сфера здравоохранения, и наименьший процент вложений приходится на сферу культуры.

В 2022 году эта динамика сохранится с некоторым понижением расходов на оснащение медучреждений. Ирина Зикунова отметила, что единовременные затраты, связанные с оснащением, оборудованием и созданием коечного фонда пришлись на предыдущий год в связи с необходимостью борьбы с коронавирусом в крае. Сейчас же такая острая нужда в расходе бюджета на эти цели отсутствует.

В перспективах закдумы - переход к широкому использованию цифровых технологий, чтобы сделать медицинские услуги максимально простыми, быстрыми и доступными для граждан. Перед думой стоят задачи упрощения всех очередей и процедур в сфере здравоохранения, в том числе и благодаря плановому поступлению нового оборудования в больницы и поликлиники края.

ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

В думе продолжается работа над обеспечением медицинской помощью дальних районов. В крае действует компенсация транспортных расходов, рассматривается возможность пользования автопоездом «Здоровье», телемедициной, экстренной медициной с использованием авиатранспорта.

На вопрос о том, будут ли медработники получать такие же компенсации жилищно-коммунальных услуг, как и педагоги, Ирина Зикунова ответила, что работа в этом направлении ведется, однако сейчас ставка идет на целевую подготовку кадров.

Она также поделилась мнением, что эта мера, существующая для работников педагогической сферы, не сможет остановить отток кадров из удаленных районов. По ее мнению, это явление связано в первую очередь не с денежными выплатами, а является следствием суровых условий жизни в дальних районах, сказывающихся на здоровье.

КАРТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА

Сейчас дума разрабатывает вопросы денежных возмещений через эту карту, и эта задача продолжает находиться в работе.

- Пока правительство не давало конкретики. Это брендово названный проект, как дальше сложится концепция, мы не знаем. Но как только потребуются перемены в законодательстве, мы сразу включимся, - отметила Ирина Зикунова.

ДЕФИЦИТ РЫБЫ

Также на пресс-конференции обсуждали немаловажный для Хабаровского края вопрос дефицита рыбы в Амуре. Ирина Зикунова отметила, что в 2021 году жители края столкнулись с ситуацией, когда рыба не пришла в Амур в том объеме, в котором ожидалось. Эта ситуация беспрецедентна до такой степени, что возникла необходимость завоза рыбы из других источников. Председатель закдумы считает, что корень этой проблемы - в неконтролируемом безудержном грабительством лове 2016-2017 годов.

Закдумой после совещания и консультации научного сообщества было принято решение об ужесточении контроля над ловом рыбы в крае. Таким образом, решено соблюдать непростой компромисс между сохранением рыбохозяйственных мощностей и традиционного рыболовства и возможностью наполнить нерестилище, чтобы рыба в последующем вернулась в Амур.

- Прошли выборы, и искушение больше спекулировать и нагнетать определенные настроения должно пропасть. От эпатажа и шумных политических заявлений рыба не появится. Рыба появится только от надлежащего контроля лова, - сказала Ирина Зикунова.

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