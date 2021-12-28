Спортивный интерес и вкусное мясо: зачем магаданский депутат вышел на охоту, которая вылилась в скандал с массовым убийством гусей

19 декабря депутата нашли мертвым в своем магаданском офисе Фото: Социальные сети

Жители далекой Чукотки в силу природных особенностей региона с уважением относятся к местной фауне. Вечная мерзлота, суровый климат и труднодоступность территории - все это ограничивает продуктовый ассортимент в регионе. Чукчи спасаются охотой с оглядкой на поверье: не бери у природы больше, чем тебе нужно.

ЧУКОТСКАЯ ДИЧЬ

Поэтому местные жители настороженно относятся к пришлым охотникам, которым чужды чукотские традиции. От того в конце мая этого года соцсети «взорвались» от негодования. В интернет попали дикие снимки, сделанные в 60 километрах от Анадыря. На них человек с ружьем стоит в центре надписи «Чукотка! 2021», выложенной тушками убитых птиц. В конце - саркастичное сердечко из мертвечины.

Бензина в огонь разгорающегося скандала подкинула информация о личности «героя» жуткого фото. Человеком с ружьем оказался депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко. Появились подозрения, что массовый отстрел гусей произошел вне охотничьего сезона. Пока в адрес народного избранника летели оскорбления, партия «Единая Россия» приостановила его членство. Чукотские прокуратура и Следком организовали проверки.

Александр Крамаренко. Фото: магаданская гордума

СКАНДАЛ И СМЕРТЬ

По местным законам, охотиться без ограничений могут коренные жители Чукотки. Любителям необходимо получать лицензию и заниматься промыслом в строго отведенный период: с 15 по 24 мая. За сезон можно отстрелить не больше двух журавлей, пяти гусей (по одному в день) и до пяти уток в день.

Проверки показали: резонансные фото были сделаны в период с 14 по 17 мая. Для памятной надписи было убито около 175 гусей, один журавль и две утки. Краснокнижных птиц в братской могиле не нашли. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконной охоты. Сам Александр Крамаренко и его помощники ситуацию не комментировали.

Резонансные фото были сделаны в период с 14 по 17 мая Фото: Социальные сети

19 декабря депутата нашли мертвым в своем магаданском офисе. Рядом лежало ружье, которое вернули Александру Крамаренко после проверки. На теле обнаружено огнестрельное ранение.

ОТ ХОББИ ДО СКАНДАЛА

Простой математический подсчет говорит о том, что за четыре дня 175 гусей могли убить минимум 44 промысловика-любителя. О столь большой компании охотников чукотские власти наверняка узнали бы, но подобных сообщений не поступало. По словам источника «КП» в правоохранительных органах, на промысел Александр Крамаренко поехал все же не один, но «товарищей с ним было немного». Имена сопровождающих и их точное число не раскрывается. Перед смертью депутат взял всю вину за скандальную охоту на себя и планировал выплатить около 500 тысяч рублей ущерба.

- Один человек не смог бы добыть столько птиц ни по закону, ни в его обход, слишком это большая цифра. Ружье не выдержит стрелять, стволы будут раскаляться. Такое количество водоплавающих, если мы говорим про нормы закона, под силу добыть нескольким десяткам охотников, - рассказал «КП» Александр Фатин, начальник управления охраны и использования животного мира департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа.

Геноциду подверглись охотничьи виды гусей: белолобые и гуменники. У них вкусное мясо, из которого можно быстро приготовить разные блюда. А как рассказал «КП» коллега Александра Крамаренко Рафаэль Фатыхов, погибший депутат был большим любителем активного отдыха на природе, заядлым охотником и рыбаком. Так обожаемое увлечение привело к большому скандалу.

- Охота для многих - это способ выбраться на природу, пообщаться с ней, ну и, конечно, заготовить дичь, ведь это свежее экологически чистое мясо. На Чукотке не так много промысловых животных, а весной разрешена добыча только водоплавающей дичи. Гусь для охотников - трофей, - добавил Александр Фатин.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту смерти Александра Крамаренко Следственный комитет Колымы проводит проверку по статье «Убийство». Следователи рассматривают все версии гибели народного избранника. У депутата остались жена, взрослый сын и дочь. Следствие по делу о незаконной охоте продолжается.

СПРАВКА «КП»

Александр Викторович Крамаренко родился 23 апреля 1962 года в городе Кременчуг Полтавской области. Окончил мореходную школу в Клайпеде по специальности «Матрос-моторист 1 класса».

В сентябре 2015 года был избран депутатом Магаданской городской думы VI созыва, через пять лет переизбрался на второй срок. Занимал пост заместителя председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления. Состоял в комиссиях по вопросам социальной политики; муниципальной собственности и инвестиционной политики.

Основное место работы - ООО «МАГАДАН-АВТО», занимал пост директора. Судя по данным из открытых источников, в 2020 году предприятие заработало 54 129 000 рублей. Расходы составили 53 335 000 рублей.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Судя по опубликованной декларации, за 2020 год Александр Крамаренко заработал более 6,7 миллиона рублей. Супруга депутата отчиталась о доходе свыше 14,6 миллиона рублей. Список владений народного избранника впечатляет: участок 1250 «квадратов», четыре квартиры разной площади, два гаража по половине доли и больше 15 нежилых помещений.

В автопарке, записанном на Александра Крамаренко, два Lexus, Toyota Land Cruiser, 16 автобусов разных марок и прицеп. На жену депутата машин не зарегистрировано. В ее собственности находится 93-метровая квартира.

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