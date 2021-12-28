Хабаровский ХК «Амур» впервые за пять лет обыграл питерский «СКА» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сделал настоящий новогодний подарок своим болельщикам. Дальневосточники сумели в домашнем матче одержать победу над СКА из Санкт-Петербурга.

В первом периоде соперники мерились силами. И хотя «тигры» уверенно обошли петербуржцев по числу бросков, ни одна атака ворот гостей так и не принесла результата. Зато продавить ворота удалось им. Как итог - 0:1 в пользу СКА.

Второй период и вовсе остался за командой гостей, которые успешно реализовали преимущество. Эта игра имела все шансы привычно закончиться победой СКА (из 26 ранее сыгранных матчей только один закончился победой «тигров»), но третий период все переломил.

- Завязку этой сказки начал писать Горшков. Нападающий подхватил шайбу в своей зоне, прорвался через оборону гостей и с острого угла поразил ворота Николаева. Спустя минуту у «тигров» появился еще один шанс выйти вперед, и они им воспользовались. Терещенко прямым броском от синей линии поразил ворота соперника. Эта шайба стала победной, а защитник добрался до отметки «100 очков в КХЛ», - рассказали в пресс-службе клуба. Финальный счет встречи составил 3:2 в пользу хабаровского «Амура».

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